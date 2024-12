Papu Gómez rompió el silencio: habló de su polémica salida de la Selección argentina y del doping positivo

►TE PUEDE INTERESAR: El triste posteo del Papu Gómez tras el revés de su apelación de la sanción por doping

En ese sentido, el mediocampista se explayó sobre el momento en el que conoció la noticia de la sanción, en la previa de la final del Mundial. “No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran ‘vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta’”, aseguró Gómez en el anticipo y agregó: "Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo”.

El Papu alegó que la sustancia fue consumida por error ya que estaba presente en un jarabe para la tos indicado para su hijo. Sin ser consciente de las consecuencias, el mediocampista ingirió la droga semanas antes de viajar a Qatar. Entonces, antes de la definición, entendió la gravedad del asunto.

Su sanción por dos años culmina el próximo octubre de 2025 y entonces el jugador -que tendrá 37 años- estará dispuesto a escuchar ofertas para regresar a las canchas. El ex Arsenal de Sarandí procurará tener un retiro digno del fútbol profesional.