Al campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, en la última semana, le rechazaron la apelación para achicar el tiempo afuera de las canchas y es una incógnita qué será de su futuro en el fútbol, ya que debe cumplir dos años de sanción. Ante esta situación publicó una fotografía en blanco y negro junto al siguiente mensaje: "Hay que aceptar las tormentas. Los miedos que tenemos. Los Momentos de sufrimiento. Es todo parte del proceso y parte del crecimiento".

El Papu Gómez sobre los dichos de Biglia en la previa de Rusia 2018

Ayer, el Papu volvió a quedar en el centro de las críticas tras las declaraciones de su ex colega, Lucas Biglia por una antigua lesión que le provocó. El ex futbolista, abrió la polémica cuando reveló que Gómez no le mandó "ni un mensaje" en la previa del Mundial 2018 para disculparse por el duro golpe en un partido de Serie A que puso en riesgo su presencia en la Copa del Mundo.