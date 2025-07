Tinder de Libros: la aplicación que revoluciona a la industria literaria

Pila de Libros ya cuenta con más de 15.000 usuarios activos en 12 países de habla hispana. "Vengo de una familia de clase media trabajadora y hubo muchos momentos en los que comprar libros nuevos no era posible. Desde ya, esas experiencias eran analógicas, en parques como el Rivadavia o el Centenario. Se me ocurrió que aprovechar las posibilidades tecnológicas podía ser una buena manera de aggiornar esa idea", asegura su creador.

Desde la página web de Pila de Libros aseguran que el paso a paso es:

"Una vez que hayas creado tu perfil, scrolleá hasta encontrar un libro que te interese. También podés usar la lupita (arriba al medio) para buscar por título, autor o género del libro, zona de residencia o usuarix. Cuando encuentres el libro que te gusta, mandá una solicitud de intercambio. Si la persona que lo publicó está interesadx en alguno de tus libros ofrecidos, te va a escribir para concretar el ¡MATCH!".

Embed - TINDER DE LIBROS / BOOKSTAGRAM en Instagram: "¿YA USÁS EL TINDER DE LIBROS? Si todavía no te sumaste, entrá a PILADELIBROS.COM y en cinco minutos vas a estar renovando tu biblioteca sin gastar un mango. Alegrale el día a tu amigx tan fan de los libros como vos y como yo: compartile este video o arrobalx acá abajo así puede sumarse a la gira infinita Libros gratis y nuevxs amigxs lectorxs. No se me ocurre mejor plan # #QueGireUnaPilaDeLibros"