"Sobre De Paul no hay nada oficialmente, yo también he leído lo que ha salido en los medios. Es un jugador de otro equipo, no me gusta obviamente hablar de jugadores que pertenecen a otro club. si el día de mañana llegara a pasar algo no tendría ningún problema en responderte", aseguró.

Acto seguido, el Jefecito no dudó en elogiar al actual futbolista del Atlético Madrid: "Es un jugador de jerarquía, campeón del mundo con Argentina, lleva mucho tiempo jugando en Europa".

A su vez, sobre la figura de Rodrigo De Paul, Javier Mascherano completó: "Los buenos jugadores siempre nos gustan, pero no puedo decir más nada, porque no sé absolutamente nada".

