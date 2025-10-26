Qué dijo Franco Colapinto tras una nueva cita de la Fórmula 1: "Peor no se puede ir"

Franco Colapinto enfrentó los micrófonos una vez que finalizó el GP de México de F1 donde el argentino llegó en el puesto 16. El nacido en Pilar quedó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien terminó 15.
Franco Colapinto enfrentó los micrófonos una vez que finalizó el GP de México de F1 donde el argentino llegó en el puesto 16. El nacido en Pilar quedó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien terminó 15.
El piloto de 22 años no ocultó su malestar por el resultado final y realizó un análisis exhaustivo sobre su rendimiento con el monoplaza de Alpine.
Colapinto comenzó sus declaraciones sin pelos en la lengua: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip. Tampoco en las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde".
"Una carrera sin mucho ritmo y muy larga para nosotros. La verdad que como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho, así que a laburar para la próxima", manifestó el argentino.
Una periodista le consultó si creía que si no hubiera sido por el Safety Car podría haber adelantado a Pierre Gasly y Franco respondió siendo fiel a su estilo: "Si, seguro, 100 por ciento".
El próximo desafío de la Fórmula 1 será el GP de Brasil que se realizará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos y Colapinto manifestó su alegría por ser parte de la carrera en Sudamérica: "Brasil es el Gran Premio de casa. Contento, van a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir a allá y disfrutarlo con todos ellos".
"Ojalá andemos bien para darles un lindo resultado, lo bueno es que peor no se puede ir, asi que de acá para arriba, ojalá mejores un poco", concluyó Franco Colapinto.