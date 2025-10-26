Qué dijo Franco Colapinto tras una nueva cita de la Fórmula 1: "Peor no se puede ir"

Embed "HICE 50 VUELTAS ARRASTRÁNDOME SIN NADA DE GRIP", el análisis de Franco Colapinto sobre la estrategia de Alpine con los neumáticos.



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

"Una carrera sin mucho ritmo y muy larga para nosotros. La verdad que como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho, así que a laburar para la próxima", manifestó el argentino.

Una periodista le consultó si creía que si no hubiera sido por el Safety Car podría haber adelantado a Pierre Gasly y Franco respondió siendo fiel a su estilo: "Si, seguro, 100 por ciento".

El próximo desafío de la Fórmula 1 será el GP de Brasil que se realizará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos y Colapinto manifestó su alegría por ser parte de la carrera en Sudamérica: "Brasil es el Gran Premio de casa. Contento, van a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir a allá y disfrutarlo con todos ellos".

Embed "BRASIL ES EL GRAN PREMIO DE CASA. CONTENTO, VAN A HABER MUCHOS ARGENTINOS..."



Franco Colapinto fue 16° en México y ya palpita un fin de semana INOLVIDABLE en la Fórmula 1



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

"Ojalá andemos bien para darles un lindo resultado, lo bueno es que peor no se puede ir, asi que de acá para arriba, ojalá mejores un poco", concluyó Franco Colapinto.

Circuito del GP de Brasil Franco Colapinto correrá en San Pablo en el Autódromo José Carlos Pace.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto