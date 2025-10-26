Se incendió un camión en Luján de Cuyo y un chofer brasileño resultó con lesiones leves

Las víctimas del accidente fueron asistidas por los médicos de una ambulancia. Confirmaron que una murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital. Imagen ilustrativa. El camionero brasileño fue trasladado al Hospital Central, donde recibió curaciones en un ojo y en las quemaduras que le ocasionó una explosión.

Las causas del incendio del camión de cargas

De acuerdo con su testimonio, las llamas comenzaron a alcanzar la lona que cubría la carga, por lo que intentó sofocar el fuego con un extintor, pero la explosión de una cubierta le provocó una lesión ocular leve en el ojo izquierdo. Fue asistido por una ambulancia del SEC (interno N° 170) y trasladado al Hospital Central para su atención.

Minutos después, los bomberos lograron controlar el siniestro, que habría sido provocado por un sobrecalentamiento en el sistema de frenos. El fuego afectó la lona del tráiler, las cuatro ruedas del lateral derecho y parte del techo del tractor.

Las actuaciones por el incendio del camión quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las causas del hecho.