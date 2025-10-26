Se incendió un camión en Luján de Cuyo y un chofer brasileño resultó con lesiones leves

Un incendio afectó un camión que transportaba harina de pescado este domingo a la mañana en una estación de servicio de Luján de Cuyo. El conductor, un ciudadano brasileño de 37 años, sufrió heridas leves en el rostro al intentar apagar las llamas.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.23 en la estación de servicio YPF Pedriel I, ubicada en Agrelo, jurisdicción de la Comisaría 48°. Según el reporte policial, un llamado al 911 alertó sobre un vehículo en llamas en la vía pública.
Al llegar al lugar, bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y personal policial constataron que el incendio se había iniciado en un camión marca Volvo, cuyo conductor, notó humo saliendo desde una de las ruedas.
Las causas del incendio del camión de cargas
De acuerdo con su testimonio, las llamas comenzaron a alcanzar la lona que cubría la carga, por lo que intentó sofocar el fuego con un extintor, pero la explosión de una cubierta le provocó una lesión ocular leve en el ojo izquierdo. Fue asistido por una ambulancia del SEC (interno N° 170) y trasladado al Hospital Central para su atención.
Minutos después, los bomberos lograron controlar el siniestro, que habría sido provocado por un sobrecalentamiento en el sistema de frenos. El fuego afectó la lona del tráiler, las cuatro ruedas del lateral derecho y parte del techo del tractor.
Las actuaciones por el incendio del camión quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las causas del hecho.