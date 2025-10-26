Cómo usar la planta de menta para evitar el insomnio por las noches: truco casero efectivo

Al abordar tanto el estrés mental como la tensión física, la menta puede contribuir a una noche de sueño más reparador y profundo.

Además de beber una taza, puedes realizar la denominada aromaterapia. Inhalar el aceite esencial de menta también puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.

menta, hogar, beneficios.jpg Con esta infusión de menta, puedes lograr grandes beneficios.

Si tienes alguna condición médica o estás tomando medicamentos, consulta a un profesional de la salud antes de consumir tés de hierbas de forma regular para evitar problemas.

A la hora de hablar de momentos precisos, tienes que saber que se recomienda beber la infusión unos 30 o 60 minutos antes de acostarte a dormir.

Cómo preparar la infusión con menta para decirle adiós al insomnio