REVANCHA

25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45

SIEMPRE SALE

17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39

POZO EXTRA

05 - 11 - 14 - 20 - 24 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45

Quini 6 Quini 6: los resultados del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre.

Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 26 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, 1 GANADOR $2.372.659.254 (Provincia de Río Negro)

TRADICIONAL 5 aciertos, 8 ganadores $4.721.435,63

TRADICIONAL 4 aciertos, 793 ganadores $13.500,59

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.417.938.805

SEGUNDA 5 aciertos, 42 ganadores $847.365

SEGUNDA 4 aciertos, 2.130 ganadores $5.448,76

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.446.892.408

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 18 ganadores $17.729.635,08

POZO EXTRA 6 aciertos, 379 ganadores $343.162,79

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: