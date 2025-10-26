El Quini 6 realizó este domingo 26 de octubre de 2025 el sorteo 3316, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre
- TRADICIONAL
11 - 29 - 36 - 39 - 42 - 43
- LA SEGUNDA
05 - 14 - 20 - 24 - 32 - 34
- REVANCHA
25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45
- SIEMPRE SALE
17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39
- POZO EXTRA
05 - 11 - 14 - 20 - 24 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 26 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, 1 GANADOR $2.372.659.254 (Provincia de Río Negro)
TRADICIONAL 5 aciertos, 8 ganadores $4.721.435,63
TRADICIONAL 4 aciertos, 793 ganadores $13.500,59
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.417.938.805
SEGUNDA 5 aciertos, 42 ganadores $847.365
SEGUNDA 4 aciertos, 2.130 ganadores $5.448,76
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.446.892.408
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 18 ganadores $17.729.635,08
POZO EXTRA 6 aciertos, 379 ganadores $343.162,79
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15