Quini 6

Quini 6: los resultados del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Estos son los resultados del sorteo del Quini 6, por eso controlá tu cartón, conocé a los ganadores y el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Fabricio Panella
El Quini 6 realizó este domingo 19 de octubre de 2025 el sorteo 3314, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

00 - 14 - 17 - 21 - 39 - 43

  • LA SEGUNDA

06 - 21 - 26 - 33 - 41 - 44

  • REVANCHA

03 - 15 - 22 - 29 - 36 - 39

  • SIEMPRE SALE

01 - 22 - 23 - 24 - 29 - 35

  • POZO EXTRA

00 - 03 - 06 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 41 - 43 - 44

quini 6 sorteo resultados ganadores 1
Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 19 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.974.679.780,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 25 ganadores $1.406.529,00

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.261 ganadores $8.365,56

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.019.752.272,00

SEGUNDA 5 aciertos, 21 ganadores $1.674.439,29

SEGUNDA 4 aciertos, 1.376 ganadores $7.666,40

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.765.338.487,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 13 ganadores $24.267.381,92

POZO EXTRA 6 aciertos, 1.116 ganadores $116.487,46

quini 6 ganadores resultados sorteo 2

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingo a las 21.15

