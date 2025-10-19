El Quini 6 realizó este domingo 19 de octubre de 2025 el sorteo 3314, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
- TRADICIONAL
00 - 14 - 17 - 21 - 39 - 43
- LA SEGUNDA
06 - 21 - 26 - 33 - 41 - 44
- REVANCHA
03 - 15 - 22 - 29 - 36 - 39
- SIEMPRE SALE
01 - 22 - 23 - 24 - 29 - 35
- POZO EXTRA
00 - 03 - 06 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 41 - 43 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo del domingo 19 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.974.679.780,50
TRADICIONAL 5 aciertos, 25 ganadores $1.406.529,00
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.261 ganadores $8.365,56
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.019.752.272,00
SEGUNDA 5 aciertos, 21 ganadores $1.674.439,29
SEGUNDA 4 aciertos, 1.376 ganadores $7.666,40
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.765.338.487,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 13 ganadores $24.267.381,92
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.116 ganadores $116.487,46
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingo a las 21.15