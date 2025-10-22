El Quini 6 realizó este miércoles 22 de octubre de 2025 el sorteo 3315, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre
- TRADICIONAL
02 - 04 - 10 - 37 - 38 - 44
- LA SEGUNDA
06 - 07 - 25 - 30 - 31 - 44
- REVANCHA
03 - 14 - 15 - 20 - 38 - 40
- SIEMPRE SALE
01 - 11 - 12 - 19 - 31 - 40
- POZO EXTRA
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 31 - 37 - 38 - 40 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 22 de octubre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.142.866.313
TRADICIONAL 5 aciertos, 16 ganadores $1.721.435,63
TRADICIONAL 4 aciertos, 661 ganadores $12.500,59
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.187.938.805
SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $1.967.365
SEGUNDA 4 aciertos, 978 ganadores $8.448,76
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.053.399.408
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 32 ganadores $7.721.635,08
POZO EXTRA 6 aciertos, 860 ganadores $151.162,79
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingo a las 21.15