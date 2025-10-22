Inicio Sociedad Quini 6
Quini 6: los resultados del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

Estos son los resultados del sorteo del Quini 6, por eso controlá tu cartón, conocé a los ganadores y el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
El Quini 6 realizó este miércoles 22 de octubre de 2025 el sorteo 3315, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

02 - 04 - 10 - 37 - 38 - 44

  • LA SEGUNDA

06 - 07 - 25 - 30 - 31 - 44

  • REVANCHA

03 - 14 - 15 - 20 - 38 - 40

  • SIEMPRE SALE

01 - 11 - 12 - 19 - 31 - 40

  • POZO EXTRA

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 31 - 37 - 38 - 40 - 44

Quini 6: los resultados del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre.

Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles 22 de octubre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.142.866.313

TRADICIONAL 5 aciertos, 16 ganadores $1.721.435,63

TRADICIONAL 4 aciertos, 661 ganadores $12.500,59

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.187.938.805

SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $1.967.365

SEGUNDA 4 aciertos, 978 ganadores $8.448,76

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $4.053.399.408

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 32 ganadores $7.721.635,08

POZO EXTRA 6 aciertos, 860 ganadores $151.162,79

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingo a las 21.15

