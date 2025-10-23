Los desconocidos beneficios de los porotos negros

En primer lugar, algo muy importante para la alimentación y para tener en cuenta si tienes problemas de peso, los porotos negros tienen muchas calorías: basta con tomar media taza de este plato para obtener 140 calorías.

Si combinamos esto con la realización diaria de ejercicios moderados (10 minutos) pues lograremos un balance ideal de peso corporal y salud.

La razón básica por la cual toda dieta vegetariana necesita de la presencia de los porotos negros es porque estas sabrosas legumbres contienen una gran cantidad de proteínas.

Este nutriente es vital para reponer el desgaste muscular y su carencia puede conducir a serias enfermedades. Al igual que la carne, los porotos negros pueden proveernos de todos los aminoácidos que el organismo necesita, pero a diferencia de esta, contiene muy poca grasa saturada y nada de colesterol, lo cual los hace especialmente saludables.

Se ha descubierto que los porotos negros contienen más antioxidantes que ninguna otra legumbre. En este sentido puede compararse con frutas como las manzanas y las uvas.

porotos Cero colesterol. Los porotos negros no contienen colesterol.

Los antioxidantes eliminan los radicales libres y previenen el crecimiento de células cancerígenas en el cuerpo, así como la formación de distintas enfermedades.

Los porotos negros son ricos en fibra, tanto soluble como insoluble. La primera mantiene bajo el colesterol, así como regula los niveles de azúcar del organismo y los procesos circulatorios, lo que los hace ideales para los pacientes diabéticos y con metabolismos de glucosa irregulares. La segunda regula el aparato digestivo y previene los constipados.

Las personas que padecen divertículos y otros trastornos en el colon favorecen su curación, incluyendo dicha legumbre en su dieta habitual.

Otra de las propiedades de los porotos negros es que contienen grandes cantidades de minerales, entre ellos el molibdeno, cuya función principal es desintoxicar al organismo del sulfito proveniente de distintos alimentos, lo que puede conducir a infartos y dolores de cabeza, entre otros trastornos.

También es un producto rico en hierro, muy favorable para prevenir la anemia; calcio, esencial para la formación y mantenimiento de huesos; potasio, regulador de la presión arterial, y otros minerales tales como: magnesio, fósforo, zinc, etc.

Fuente: claudiastrauss.com.ar