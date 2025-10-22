Mezclar avena con miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas no lo saben, e incluso a muchos ni siquiera se le ha pasado por la cabeza realizar esta mezcla. Sin embargo, lo cierto es que la combinación de avena y miel puede darte un particular e interesante beneficio.
La mezcla entre la miel y la avena es beneficiosa por debido a sus propiedades, que pueden ayudar a aportar energía y a mejorar la salud de la piel.
Por qué se recomienda mezclar avena con miel y para qué sirve
La mezcla mencionada ofrece una fuente de energía sostenida y ayuda a hidratar, calmar y limpiar la piel, siendo beneficiosa tanto para el consumo en licuados como para su aplicación como mascarilla.
La miel proporciona azúcares simples para energía inmediata, mientras que la avena ofrece carbohidratos complejos para una liberación de energía más prolongada, ideal para el desayuno o antes de una actividad física.
Por su parte, la avena contiene vitamina B1, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Incluso, la combinación puede optimizar la recuperación después del ejercicio.
Pero lo sorprendente es que tanto la miel como la avena puede usarse para la piel. La miel es un humectante natural que ayuda a retener la humedad, mientras que la avena calma la piel irritada o sensible.
Utilizados como exfoliante, ambos ingredientes tienen propiedades que ayudan a limpiar los poros y a eliminar las células muertas de manera suave, lo que puede mejorar el acné y la textura general de la piel.
Cómo preparar esta mezcla para obtener los beneficios
Ya lo sabes, si quieres tener más energía o mejorar la apariencia de tu piel, debes acudir a la mezcla de avena y miel para obtener beneficios. Para usarla, puedes recurrir a estas dos maneras:
- Mascarilla facial: mezcla avena triturada (aproximadamente 2 cucharadas) con agua caliente para formar una pasta y luego agrega miel. Aplica la mezcla en la cara limpia y déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla con agua tibia, realizando un suave masaje para exfoliar.
- Licuado: combina avena (remojada o no), miel y tu leche o agua preferida en una licuadora para obtener un batido nutritivo para el desayuno o post-entrenamiento.