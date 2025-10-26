Diego Tonetto y Pipe Ramis, símbolos de Independiente Rivadavia, emocionaron a los hinchas: "¿Qué podía salir mal?"

Diego Tonetto y Victorio Ramis, dos símbolos de Independiente Rivadavia, emocionaron a todos los hinchas de la Lepra con sus posteos en redes sociales tras la victoria ante River en la Copa Argentina.
Diego Tonetto y Victorio Ramis, dos símbolos de Independiente Rivadavia, emocionaron a todos los hinchas de la Lepra con sus posteos en redes sociales tras la victoria ante River en la Copa Argentina.
Compartiendo una foto juntos en el vestuario, Tonetto expresó: "El Kempes, octubre, mi hermano (adentro picándola o afuera alentando), la azul, “del parque vengo” en la popu… ¿qué podía salir mal? A este viejito aún le quedan renglones por escribir en el CSIR nos vemos en la final caudillos!!! simplemente GRACIAS!",.
Tonetto celebró entre lágrimas el pase a la final de la Copa Argentina y recibió la respuesta de Pipe, quien está en plena rehabilitación de una severa lesión y afirmó: "Sigamos haciendo historia viejito de mi vida".
Tonetto y Ramis son dos de los héroes del ascenso de Independiente Rivadavia, en 2023, y están muy identificados con el club del Parque General San Martín.
Diego Tonetto tiene 36 años, está en su segunda etapa en Independiente Rivadavia y con la camiseta azul acumula más de 100 partidos oficiales (un gol) aunque este año solo ha participado en 11 encuentros y solo 3 como titular.
Pipe Ramis tiene 31 años, y aunque también jugó en Godoy Cruz, lleva 68 partidos en la Lepra, con 9 goles y solo 9 partidos este año (8 de titular) antes de lesionarse.