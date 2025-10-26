Diego Tonetto y Pipe Ramis, símbolos de Independiente Rivadavia, emocionaron a los hinchas: "¿Qué podía salir mal?"

Compartiendo una foto juntos en el vestuario, Tonetto expresó: "El Kempes, octubre, mi hermano (adentro picándola o afuera alentando), la azul, “del parque vengo” en la popu… ¿qué podía salir mal? A este viejito aún le quedan renglones por escribir en el CSIR nos vemos en la final caudillos!!! simplemente GRACIAS!",.

lepra 5

Tonetto celebró entre lágrimas el pase a la final de la Copa Argentina y recibió la respuesta de Pipe, quien está en plena rehabilitación de una severa lesión y afirmó: "Sigamos haciendo historia viejito de mi vida".