Sebastián Villa y Juanfer Quintero: el mensaje del capitán de la Lepra para su compatriota de River

Sebastián Villa y Juanfer Quintero protagonizaron las dos caras del duelo de semifinales de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River.
Mientras el capitán de la Lepra fue figura y convirtió el penal decisivo para darle la clasificación a su equipo, el volante de River sufrió una nueva decepción junto a sus compañeros y hasta terminó enfrentado con el DT Marcelo Gallardo.
Este domingo, mientras resuenan las repercusiones del partido del viernes en Córdoba, Villa hizo una publicación en redes sociales con un mensaje de "respeto y admiración" para su compatriota.
"Gracias por siempre estar a mi lado, por cada consejo, por preocuparte siempre por mi y mi familia", indicó el ex delantero de Boca, con paso por la selección Colombia.
"Es una alegría inmensa, estoy muy contento, a este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia y a mi mujer, Carolina porque sin ella este proceso no hubiera sido posible, me ha aguantado todo, siempre creyó en mí; gloria a Dios. Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí", dijo Villa tras ser artífice del triunfo histórico de la Lepra.
Como contracara, Gallardo le pidió a Juanfer Quintero que se asociara más con sus compañeros y el mediocampista intentó justificar su decisión de rematar al arco: “Le erré una, parce”.
Luego, tal como viene pasando en los partidos anteriores, Gallardo sacó de la cancha al talentoso mediocampista y lo reemplazó por Maximiliano Meza a falta de media hora para el cierre.