Sebastián Villa y Juanfer Quintero: el mensaje del capitán de la Lepra para su compatriota de River

"Gracias por siempre estar a mi lado, por cada consejo, por preocuparte siempre por mi y mi familia", indicó el ex delantero de Boca, con paso por la selección Colombia.

Villa y Quintero: las dos caras de la semifinal entre River y la Lepra

"Es una alegría inmensa, estoy muy contento, a este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia y a mi mujer, Carolina porque sin ella este proceso no hubiera sido posible, me ha aguantado todo, siempre creyó en mí; gloria a Dios. Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí", dijo Villa tras ser artífice del triunfo histórico de la Lepra.

Como contracara, Gallardo le pidió a Juanfer Quintero que se asociara más con sus compañeros y el mediocampista intentó justificar su decisión de rematar al arco: “Le erré una, parce”.

Luego, tal como viene pasando en los partidos anteriores, Gallardo sacó de la cancha al talentoso mediocampista y lo reemplazó por Maximiliano Meza a falta de media hora para el cierre.