Franco Colapinto terminó detrás de Gasly en el GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto se ubicó en el puesto 16, detrás de su compañero Pierre Gasly, en el GP de México de Fórmula 1 que por la fecha 20 del campeonato se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El británico Lando Norris, con McLaren, largó primero y se quedó con la victoria de punta a punta para convertirse en el nuevo líder del campeonato. En la segunda y tercera posición quedaron el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio.
Más abajo, en la quinta posición quedó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lideraba el campeonato de pilotos, mientras que Lewis Hamilton, con la otra Ferrari, fue octavo.
Franco Colapinto, a bordo del Alpine y con neumáticos duros, comenzó desde la última posición, hizo un trompo en la largada y rápidamente subió al puesto 19 por el abandono de Lawson con el RB Racing.
Aunque le costó mucho entrar en ritmo, el bonaerense se vio beneficiado, al menos temporariamente, por el retraso de Sainz y luego de Alonso, aunque los dos españoles rápidamente superaron a los dos Alpine que se mantuvieron con Gasly por delante.
El abandono de Hulkenberg y la detención de Stroll le permitieron a Franco ubicarse 17, al menos por un tiempo ya que su auto no le permitió sostenerse. De todos modos, Alonso abandonó y cuando Gasly se fue a boxes, Colapinto, que estaba a punto de pasarlo, se ubicó 16to. llegando a la vuelta 40.
Manteniendo los neumáticos duros y haciendo una carrera prolija, Colapinto superó a Albon para llegar al puesto 15 cuando transcurría la vuelta 43, aunque luego el piloto de Williams se recuperó.
Colapinto finalmente paró a poner neumáticos blandos y fue superado por Gasly faltando menos de 20 vueltas en las que los dos pilotos de Alpine mantuvieron una competencia entre ellos, dentro de la carrera principal.
El argentino fue descontando la diferencia hasta ubicarse en zona de DRS faltando solo 3 vueltas, pero perjudicado por un Virtual Safety Car esta vez no le alcanzó y debió conformarse con el puesto 16.