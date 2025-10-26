Franco Colapinto terminó detrás de Gasly en el GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto, a bordo del Alpine y con neumáticos duros, comenzó desde la última posición, hizo un trompo en la largada y rápidamente subió al puesto 19 por el abandono de Lawson con el RB Racing.

ASÍ FUE EL TROMPO DE FRANCO COLAPINTO EN LA LARGADA

pic.twitter.com/lqMHTTK04h — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 26, 2025

Aunque le costó mucho entrar en ritmo, el bonaerense se vio beneficiado, al menos temporariamente, por el retraso de Sainz y luego de Alonso, aunque los dos españoles rápidamente superaron a los dos Alpine que se mantuvieron con Gasly por delante.

El abandono de Hulkenberg y la detención de Stroll le permitieron a Franco ubicarse 17, al menos por un tiempo ya que su auto no le permitió sostenerse. De todos modos, Alonso abandonó y cuando Gasly se fue a boxes, Colapinto, que estaba a punto de pasarlo, se ubicó 16to. llegando a la vuelta 40.

#F1xFoxSports | Gasly a boxes y Franco Colapinto gana una posición en el #MexicoGP



Toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian, @aagulla y @florenciandersen pic.twitter.com/mvuI1ysAEu — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 26, 2025

Manteniendo los neumáticos duros y haciendo una carrera prolija, Colapinto superó a Albon para llegar al puesto 15 cuando transcurría la vuelta 43, aunque luego el piloto de Williams se recuperó.

Colapinto finalmente paró a poner neumáticos blandos y fue superado por Gasly faltando menos de 20 vueltas en las que los dos pilotos de Alpine mantuvieron una competencia entre ellos, dentro de la carrera principal.

El argentino fue descontando la diferencia hasta ubicarse en zona de DRS faltando solo 3 vueltas, pero perjudicado por un Virtual Safety Car esta vez no le alcanzó y debió conformarse con el puesto 16.