"Festejen Caudillos": el emotivo relato del Chipi Ríos en Radio Nihuil del triunfo de Independiente Rivadavia ante River

Va Villa. Asegure Colombiano.

El último penal. 3 a 3.

El último penal de la serie.

Villa ante Armani.

Villa ante Armani. Villa ante River.

Está el Colombiano brazos en jarra.

A lo Cristiano Ronaldo toma carrera.

Villa tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!

¡Gol! de Independiente Rivadavia de Sebastián Villa, de un pueblo azul que grita, un pueblo azul que festeja, un pueblo azul que tanta mierda comió mucho tiempo y ahora, y ahora se mete en la final, la lepra finalista de Copa Argentina.

Independiente Rivadavia dejando eliminado al margen al gigante. A River, quién te ha visto y quién te ve, Lepra. Sí, cuánto tuviste que sufrir. Si supiste sufrir. Tantos tiempos sufriste en tu historia que ahora es el momento de disfrutar, de festejar, de gritar, de emocionarte, de vivirlo, de abrazarte con el que tenés al lado.

Independiente Rivadavia, la Lepra al mundo, la Lepra a nivel nacional. Sí, esta es la Lepra de las agallas, de los huevos tan gigantes que se termina metiendo en una final, deja afuera a River, Independiente Rivadavia, tu grato nombre.

Independiente Rivadavia y el festejo de las 4.000 almas que llegaron, de la emoción contenida de un pueblo, de una Mendoza que festeja a la par de la Lepra.

Tenemos un finalista de Copa Argentina, Independiente Rivadavia, con alma, con vida, con la desazón enfrente de un grande, de un gigante.

Quedarán 90 minutos para escribir una página dorada, añorada, pero dejó en el camino a River. Nadie le regaló nada hasta acá, cuando se lo criticaba con Central Córdoba en un momento y se decía que no puede jugar así y tantas cuestiones se hablaron e Independiente Rivadavia está, señoras y señores, en la final.

La Lepra del Parque, la Lepra a nivel nacional compite, sueña y por Villa, por el parcero, el colombiano, aquel que lo llamó Gallardo en la semana, mete a Independiente junto con Centurión en la final.

Festejen, Caudillos, que están en la final, están a 90 minutos de la gloria.