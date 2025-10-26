Cob relación a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.

Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato mundial de F1, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor, Max Verstaappen completa el podio.

A qué hora corre Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

El GP de México se correrá tiene este domingo en la tarde de Argentina.

Domingo 26 de octubre:

Carrera - 17:00

El GP de México se podrá seguir en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Además está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

GP de México de Fórmula 1: la grilla de partida