A qué hora corre Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto correrá este domingo en el GP de México de Fórmula 1. El piloto buscará sumar puntos a pesar de que el monoplaza no anda bien.
Sigue la acción en la categoría del automovilsmo más importante del mundo. La vigésima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Es una nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo. En esa carrera el piloto nacido hace 22 años en Pilar, provincia de Buenos Aires, obtuvo el puesto 17.
Cob relación a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.
Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato mundial de F1, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor, Max Verstaappen completa el podio.
El GP de México se correrá tiene este domingo en la tarde de Argentina.
Domingo 26 de octubre:
El GP de México se podrá seguir en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Además está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.