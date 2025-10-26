Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia: todo tiempo futuro fue mejor

De jugar en el abismo al penal de Sebastián Villa, un camino que cambió la conjugación del verbo en Independiente Rivadavia

Amadeo Inzirillo
Cuando era chico, mi habitación era mi lugar en el mundo. Ahí tenía mis cosas, esas que abrían el camino a una imaginación inextinguible. Mi papá un día me pegó una calcomanía en la ventana de ese cuarto de fantasía: "Todo tiempo futuro fue mejor", decía. Y yo, que por entonces solo resumía Lengua a una parte del cuerpo, me quedaba mirando el vidrio sin poder entender de tiempos verbales.

Independiente Rivadavia también los conjugó a todos. De aquel pasado en canchas chúcaras y vestuarios con humedad a un presente perfecto hay una eternidad al que el tiempo le pasó en cámara lenta. Y hablando de ventanal, mierda que hubo ñata contra el vidrio de hincha azul en todo este tiempo de agua embarrada debajo del puente.

Ese penal de Sebastián Villa a River Plate destruyó el condicional. Independiente Rivadavia es una bocanada de futuro permanente: "Parecía impensado hacer todo esto cuando asumimos allá por 2023", dice Daniel Vila. Lo del allá lo hace parecer en blanco y negro pero no es más que una mera forma de ponerle nombre al inicio: en ese pequeño lapso de tiempo, la Lepra ascendió, se consolidó en Primera División y jugará una final de Copa Argentina.

Pero en esto de volver al futuro, lo que más entusiasma de Independiente Rivadavia es el día después de mañana. Hay una estrella que asoma desde un cielo que pasó de ficticio a tangible, algo que al fútbol mendocino no le pasó ni en tiempos de pretérito perfecto simple. Podrá ganar o perder pero nada cambiará el cimiento de un horizonte claro y bien rumbeado.

Por eso, el hincha de Independiente Rivadavia no puede detenerse en la nostalgia de lo conseguido, simplemente porque a la vuelta de la esquina lo espera otra aventura. Y si ahora viene una final de Copa Argentina, luego será jugar un certamen internacional y vaya uno a saber qué. A fin de cuentas, se parece mucho a mi habitación, donde los límites siempre eran el cielo. Ahí, donde todo tiempo futuro siempre fue mejor.

La marca de Independiente Rivadavia en Copa Argentina

La Lepra logró meterse en la gran final de la Copa Argentina tras eliminar a River Plate y ahora va por la gloria. El Azul es el primer equipo de Mendoza en alcanzar dicha instancia. Hasta hoy, el mejor registro era de Godoy Cruz, llegando a semis en 2021 (perdió con Talleres).

