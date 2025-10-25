Sebastián Villa tras el pasaje de Independiente Rivadavia a la final: "Estamos cerca de hacer historia"

Sebastián Villa es pura euforia. El delantero marcó el gol de penal decisivo este viernes con el que Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina y así accedió a la final, donde se medirá con Argentinos Juniors.
Sebastián Villa marcó el gol de penal decisivo con el que Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina
Sebastián Villa es pura euforia. El delantero marcó el gol de penal decisivo este viernes con el que Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina y así accedió a la final, donde se medirá con Argentinos Juniors.
"Es una alegría inmensa, estoy muy contento, a este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Medellín y en Villa Antioquia apoyándome siempre en este proceso. Se lo dedico a mi mujer, Carolina porque sin ella este proceso no hubiera sido posible, me ha aguantado todo, siempre creyó en mí; gloria a Dios. Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí", le dijo el atacante de Independiente Rivadavia a TyC Sports.
Luego fue consultado sobre qué piensa al ser absuelto de una causa por abuso sexual y dijo: "Esto es lo justo del fútbol, habló la Justicia por mí, gloria a Dios. Estoy aquí en Independiente Rivadavia que me dio la oportunidad, estoy agradecido con Daniel Vila y al profe Berti, que desde el primer minuto confió en mí. Estoy muy feliz".
Posteriormente habló de lo que sintió al marcar el penal decisivo en la serie. "El destino viste. Soy un tipo de mucha fe, gloria a Dios, se me da esto que necesitaba, son tantas cosas difíciles y ahora voy a disfrutar con todos mis compañeros. Quiero llegar a Mendoza y darle un abrazo a mi mujer, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas", sintetizó.
Y cerró: "Estamos cerca de hacer historia, creo que es muy lindo para todos y para mis compañeros, que son chicos que vienen desde abajo. Somos un grupo muy humilde, hoy dimos todo y creo que esta victoria es para todo el pueblo leproso, es para Mendoza, que es una provincia muy bonita, estoy muy agradecido por toda la gente que nos vino a acompañar en el partido".