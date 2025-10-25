Sebastián Villa tras el pasaje de Independiente Rivadavia a la final: "Estamos cerca de hacer historia"

"Es una alegría inmensa, estoy muy contento, a este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Medellín y en Villa Antioquia apoyándome siempre en este proceso. Se lo dedico a mi mujer, Carolina porque sin ella este proceso no hubiera sido posible, me ha aguantado todo, siempre creyó en mí; gloria a Dios. Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí", le dijo el atacante de Independiente Rivadavia a TyC Sports.

sebastian-villa-independiente-rivadavia-1 Sebastián Villa le dio el triunfo a la Lepra en los penales. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego fue consultado sobre qué piensa al ser absuelto de una causa por abuso sexual y dijo: "Esto es lo justo del fútbol, habló la Justicia por mí, gloria a Dios. Estoy aquí en Independiente Rivadavia que me dio la oportunidad, estoy agradecido con Daniel Vila y al profe Berti, que desde el primer minuto confió en mí. Estoy muy feliz".