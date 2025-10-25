Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras pasar a la final de la Copa Argentina

Ahora el Azul del Parque debe afrontar el Torneo Clausura, donde marcha en el puesto 13 del Grupo A con 12 unidades y está a seis de Tigre, el último clasificado a los playoffs.

En la tabla anual Independiente Rivadavia está en la posición 14 con 39 puntos y está a seis de Tigre, el útlimo elenco que está clasificando a la Copa Sudamericana.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La Lepra debe visitar a Aldosivi, en el José María Minella, por la fecha 14 del campeonato. El partido se jugaría el sábado 1 de noviembre a las 14.45 en Mar del Plata.

Luego el Azul recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero y visitará a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular de la Liga Profesional.

El 1 de diciembre el equipo del Parque se mediría con Argentinos Juniors (es una fecha tentativa) por la final de la Copa Argentina. El partido decisivo sería en Santiago del Estero o en Córdoba.