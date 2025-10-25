Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras pasar a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia viene de clasificarse a la final de la Copa Argentina tras eliminar a River en una noche histórica. Ahora debe afrontar el Torneo Clausura

Por UNO
Independiente Rivadavia jugó bajo un diluvio ante River.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia viene de clasificarse a la final de la Copa Argentina tras eliminar este viernes al mismísimo River Plate de Marcelo Gallardo en una noche histórica. En el partido que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, Azules y Millonarios empataron sin goles en el tiempo reglamentario y en la definición por penales se impuso por 4 a 3 el equipo mendocino.

Independiente Rivadavia, que es dirigido por Alfredo Berti, sigue con los festejos después de instalarse por primera vez en el partido decisivo de este certamen en una tierra cordobesa donde justamente logró el ascenso a Primera en el 2023.

Alex Arce está en acción. Hubo fiesta leprosa en Córdoba.

Si logra vencer en la final a Argentinos Juniors, el elenco lepsoso hará historia, ya que conseguirá un título de ese calibre para el fútbol mendocino, algo inédito y además se clasificaría por primera vez a la Copa Libertadores.

Ahora el Azul del Parque debe afrontar el Torneo Clausura, donde marcha en el puesto 13 del Grupo A con 12 unidades y está a seis de Tigre, el último clasificado a los playoffs.

En la tabla anual Independiente Rivadavia está en la posición 14 con 39 puntos y está a seis de Tigre, el útlimo elenco que está clasificando a la Copa Sudamericana.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La Lepra debe visitar a Aldosivi, en el José María Minella, por la fecha 14 del campeonato. El partido se jugaría el sábado 1 de noviembre a las 14.45 en Mar del Plata.

Luego el Azul recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero y visitará a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular de la Liga Profesional.

El 1 de diciembre el equipo del Parque se mediría con Argentinos Juniors (es una fecha tentativa) por la final de la Copa Argentina. El partido decisivo sería en Santiago del Estero o en Córdoba.

