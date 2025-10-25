Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Luciano Gómez después del pase a la final de Independiente Rivadavia: "Ahora vamos por todo"

Luciano Gómez fue el encargado de marcar el primer penal de Independiente Rivadavia ante River. La Lepra está en la final de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Luciano Gómez celebra con Sebastian Villa el pasaje de Independiente Rivadavia a la  final.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luciano Gómez marcó el primer penal de Independiente Rivadavia ante River y abrió el camino para el triunfazo azul. La Lepra está en la final de la Copa Argentina tras vencer este viernes al Millonario por 4 a 3 en los disparos desde los doce pasos (empataron 0 a 0 tras el tiempo reglamentario).

Luciano Gómez marcó el primer penal para la Lepra ante River.

"La verdad que es una locura, estoy muy feliz en lo individual y en lo grupal también estamos contentos. Estamos tratando de dejar a Independiente Rivadavia lo más alto posible, jugar una final para el club es muy importante y ahora vamos por todo", dijo el defensor de 29 años nacido en la provincia de Corrientes.

Luciano Gómez y sus compañeros le dedican la clasificación a los hinchas de Independiente Rivdavia.

"La verdad que hicimos un partido perfecto, en el segundo tiempo obviamente que no se podía jugar y eran muchas jugadas de segunda pelota, había que estar bien parados. Creo que lo hicimos bien, tuvimos alguna que otra situación de gol, pero el partido estaba muy luchado, era lo que pedía, lo entendimos muy bien y por suerte después en los penales creo que lo ejecutamos bien, Centu siempre te ataja una así que estoy muy feliz", resumió el jugador azul tras la histórica clasificación azul a la final de la Copa Argentina, donde se medirá con Argentinos Juniors en día, escenario y hora a definir.

Luego fue consultado acerca de lo que sintió al abrir la serie desde los doce pasos para la Lepra. "Me tenía mucha fe, estaba tranquilo, Centu había atajado el primer penal así que dije: 'lo voy a patear al medio'", dijo.

Embed

Luciano Gómez elogió al arquero azul Ezequiel Centurión

"Hicimos un partido muy correcto, en la semana nos sentíamos bien, con convicción, en esta copa nos teníamos mucha fe porque se nos venían dando las cosas, llegamos a los penales y estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que patearlos bien porque Centu es una de las figuras, las veces que fuimos a penales él atajaba uno o dos", cerró.

