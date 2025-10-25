Luciano Gómez después del pase a la final de Independiente Rivadavia: "Ahora vamos por todo"

luciano-gomez-independiente-1 Luciano Gómez marcó el primer penal para la Lepra ante River. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"La verdad que es una locura, estoy muy feliz en lo individual y en lo grupal también estamos contentos. Estamos tratando de dejar a Independiente Rivadavia lo más alto posible, jugar una final para el club es muy importante y ahora vamos por todo", dijo el defensor de 29 años nacido en la provincia de Corrientes.

luciano-gomez-independiente Luciano Gómez y sus compañeros le dedican la clasificación a los hinchas de Independiente Rivdavia. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"La verdad que hicimos un partido perfecto, en el segundo tiempo obviamente que no se podía jugar y eran muchas jugadas de segunda pelota, había que estar bien parados. Creo que lo hicimos bien, tuvimos alguna que otra situación de gol, pero el partido estaba muy luchado, era lo que pedía, lo entendimos muy bien y por suerte después en los penales creo que lo ejecutamos bien, Centu siempre te ataja una así que estoy muy feliz", resumió el jugador azul tras la histórica clasificación azul a la final de la Copa Argentina, donde se medirá con Argentinos Juniors en día, escenario y hora a definir.