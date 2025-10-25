La serie latinoamericana de Netflix que arrasa con un drama nunca antes visto

El catálogo de series y películas de Netflix se nutre de historia para todos los gustos. Una serie escala dentro del mercado latinoamericano con una historia dramática que cuenta con excelentes críticas, y que no para de sumar reproducciones, a pesar de tener 81 capítulos en total: Rojo Carmesí.
Las series y películas de producción colombiana, son de las historias dramáticas latinoamericanas más buscadas del catálogo de Netflix, así lo demuestran los números que han recogido en la plataforma. Esta telenovela se suma en formato de serie, y escala entre los relatos del género más buscados de los últimos años, con una trama que apunta directamente a temáticas como la traición.
Esta serie cuenta con una particularidad realmente única, y es que el relato está inspirada en una sinopsis que dejó el famoso guionista Fernando Gaitán, quien creó Yo soy Betty, la fea y Café con aroma de mujer, antes de su muerte. La oferta dramática con fuertes tintes románticos llegó a Netflix con el objetivo de conquistar a los suscriptores, y sumergirlos en una historia nunca antes vista en la plataforma.
A pesar de que lo que funciona hace tiempo en el catálogo de series y películas son las ofertas más cortas e intensas, esta serie logró triunfar con una historia que supera los 80 capítulos dentro de Netflix. En menos de un año, el flujo de reproducciones que tuvo este relato dramático fue una verdadera sorpresa, llegando a ser de las 10 opciones más vistas especialmente en Latinoamérica.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es una de las historias colombianas más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Rojo Carmesí
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana con un drama único, Rojo Carmesí centra su historia en: "Cuando una joven emprendedora y su novio lanzan al mercado un revolucionario producto, ¡la competencia es feroz! ¿Podrá su amor sobrevivir al encandilamiento del éxito?".
La serie ha logrado triunfar en Netflix con el clásico drama colombiano, caracterizado por lo largo de su relato.
Reparto de Rojo Carmesí, serie de Netflix
- Laura de León como Juana Levy Valencia
- Keisy Oviedo como Juana Levy Valencia de joven
- Carlos Báez como Jorge García Celis
- Adriano Lyentsov como Jorge García Celis de joven
- Carolina Gaitán como Valeria Ruiz Urrutia
- Juan Manuel Guilera como Marcelo Valencia
- Marcelo Dos Santos como Alejandro Ruiz
- Natasha Klauss como Paulina Valencia
Dónde ver la serie Rojo carmesí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rojo carmesí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rojo carmesí no está disponible en Netflix.
- España: la serie Rojo carmesí se puede ver, en Netflix.