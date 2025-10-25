La serie latinoamericana de Netflix que arrasa con un drama nunca antes visto

A pesar de que lo que funciona hace tiempo en el catálogo de series y películas son las ofertas más cortas e intensas, esta serie logró triunfar con una historia que supera los 80 capítulos dentro de Netflix. En menos de un año, el flujo de reproducciones que tuvo este relato dramático fue una verdadera sorpresa, llegando a ser de las 10 opciones más vistas especialmente en Latinoamérica.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es una de las historias colombianas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - ROJO CARMESI EN NÉTFLIX

Netflix: de qué trata la serie Rojo Carmesí

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana con un drama único, Rojo Carmesí centra su historia en: "Cuando una joven emprendedora y su novio lanzan al mercado un revolucionario producto, ¡la competencia es feroz! ¿Podrá su amor sobrevivir al encandilamiento del éxito?".

La serie ha logrado triunfar en Netflix con el clásico drama colombiano, caracterizado por lo largo de su relato.

rojo carmesi 3 La serie tuvo una gran repercusión dentro de Netflix Latinoamérica.

Reparto de Rojo Carmesí, serie de Netflix

Laura de León como Juana Levy Valencia

Keisy Oviedo como Juana Levy Valencia de joven

Carlos Báez como Jorge García Celis

Adriano Lyentsov como Jorge García Celis de joven

Carolina Gaitán como Valeria Ruiz Urrutia

Juan Manuel Guilera como Marcelo Valencia

Marcelo Dos Santos como Alejandro Ruiz

Natasha Klauss como Paulina Valencia

Dónde ver la serie Rojo carmesí, según la zona geográfica