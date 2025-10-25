Inicio Ovación Fútbol Aldosivi
Estado de emergencia

El alarmante comunicado de Aldosivi, rival directo de Godoy Cruz por la permanencia

A menos de una semana de enfrentar a Independiente Rivadavia, Aldosivi emitió un triste mensaje de su jefe de prensa

Aldosivi sufre un Minella en decadencia.

Aldosivi está, al menos por estas horas, directamente relacionado con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia. El Tibrurón pelea por la permanencia con el Tomba y se medirá en la próxima fecha contra la Lepra. En medio de su agenda, el club emitió un alarmante comunicado mediante su jefe de prensa.

"Un comunicado que me duele mucho hacerlo", es el encabezado del mensaje que esgrimió Néstor Gambini, jefe de prensa de Aldosivi. El recado tiene que ver con el alarmante estado del estadio marplatense José María Minella, escenario donde ejerce de local el Tiburón, en decadencia año tras año.

El estadio José María Minella y un deterioro alarmante.

"En octubre del 2021 los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires procedieron a la clausura de la platea techada. Esta iniciativa conto con el apoyo del Municipio de General Pueyrredón y APREVIDE, debido al peligro que significa el techo de dicho sector. Para mi fue muy difícil mi trabajo tomando en cuenta que dentro de esta platea techada están los 192 pupitres del sector norte y sur lo cual a mi me permitía acreditar a todo el mundo", continúa el relato.

Por tal motivo, únicamente se acreditan las siete radios que siguen la campaña de Aldosivi durante toda la temporada, a las que desde el club le dan prioridad absoluta. Los dirigentes deslindan la responsabilidad al municipio, ya que es quien maneja los destinos de un estadio que supo ser imponente hace algunas décadas.

De esta manera, los medios mendocinos que quieran estar presente en el duelo de la fecha 14 entre Aldosivi e Independiente Rivadavia (próximo sábado desde las 14.45) no podrán hacerlo y deberán seguir el encuentro a la distancia.

La agenda de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia fecha 14

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports-
  • 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
  • 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
  • 17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
  • 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-
  • 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
  • 20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
  • 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
  • 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-
  • 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-

