El alarmante comunicado de Aldosivi, rival directo de Godoy Cruz por la permanencia

"Un comunicado que me duele mucho hacerlo", es el encabezado del mensaje que esgrimió Néstor Gambini, jefe de prensa de Aldosivi. El recado tiene que ver con el alarmante estado del estadio marplatense José María Minella, escenario donde ejerce de local el Tiburón, en decadencia año tras año.

Estadio-Jose-Maria-Minella.jpg El estadio José María Minella y un deterioro alarmante.

"En octubre del 2021 los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires procedieron a la clausura de la platea techada. Esta iniciativa conto con el apoyo del Municipio de General Pueyrredón y APREVIDE, debido al peligro que significa el techo de dicho sector. Para mi fue muy difícil mi trabajo tomando en cuenta que dentro de esta platea techada están los 192 pupitres del sector norte y sur lo cual a mi me permitía acreditar a todo el mundo", continúa el relato.