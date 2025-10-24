Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Julia, la hija de Alfredo Berti, contó cómo vivió la previa de Independiente Rivadavia vs River

La hija del DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló en exclusiva con Ovación en la previa del partido con River

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Julia, la hija del DT Akfredo Berti, habló en la previa de Independiente Rivadavia vs. River.

Julia, la hija del DT Akfredo Berti, habló en la previa de Independiente Rivadavia vs. River.

Julia, la hija de Alfredo Berti habló este viernes en exclusiva con Ovación sobre la importancia de las semifinales de la Copa Argentina con River y cómo lo vivió el DT de Independiente Rivadavia puertas para adentro. "Desde la familia lo vivimos igual que él, queremos ganar", dijo.

Independiente Rivadavia vuelve al Mario Alberto Kempes para vivir una nueva cita con la historia. En el mismo escenario en el que hace dos años atrás alcanzó la Primera División, la Lepra se medirá ante River buscando meterse en la final de la Copa Argentina.

julia-berti-hija-dt-independiente-1
Julia Berti vive como su padre Alfredo el trascendental partido de Independiente Rivadavia con River.

Julia Berti vive como su padre Alfredo el trascendental partido de Independiente Rivadavia con River.

Y una vez más tendrá un gran desafío bajo las órdenes de Alfredo Berti, magno capitán del barco Azul que tantas alegrías comandó al andar. Superlativo entrenador que hoy puede escribir una página dorada más en la biografía del club.

Cómo lo vive el DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti y su familia

"Es un partido muy importante y lo vivimos igual toda la familia. Son muchos nervios, desde la familia lo vivimos igual que él. Queremos ganar y ojalá que se dé", contó Julia Berti en la previa de Independiente Rivadavia vs River.

Sobre cómo lo vive su padre en la previa, Julia confesó entre risas: "Mi papá (Alfredo Berti) no habla nada antes de los partidos. No hay que dirigirle la palabra y hay que dejarlo que concentre tranquilo".

Embed

Julia, la hija, de Alfredo Berti, está muy identificada con Independiente Rivadavia

La hija del entrenador de Independiente Rivadavia además reveló sentirse muy identificada con el club y vivir cada partido con intensidad: "Yo me siento parte del club, me gusta mucho y me siento muy contenta".

Por último, Julia Berti recordó el histórico día en el que Independiente Rivadavia subió a Primera en el Kempes, escenario que hoy será sede de la semifinal de Copa Argentina: "Este lugar es histórico, ivine al ascenso que se vivió en el 2023, fue una locura y no se olvida más. Esperemos que se vuelvan a dar las cosas en este estadio" .

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas