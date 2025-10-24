Julia, la hija de Alfredo Berti, contó cómo vivió la previa de Independiente Rivadavia vs River

Cómo lo vive el DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti y su familia

"Es un partido muy importante y lo vivimos igual toda la familia. Son muchos nervios, desde la familia lo vivimos igual que él. Queremos ganar y ojalá que se dé", contó Julia Berti en la previa de Independiente Rivadavia vs River.

Sobre cómo lo vive su padre en la previa, Julia confesó entre risas: "Mi papá (Alfredo Berti) no habla nada antes de los partidos. No hay que dirigirle la palabra y hay que dejarlo que concentre tranquilo".

Julia, la hija, de Alfredo Berti, está muy identificada con Independiente Rivadavia

La hija del entrenador de Independiente Rivadavia además reveló sentirse muy identificada con el club y vivir cada partido con intensidad: "Yo me siento parte del club, me gusta mucho y me siento muy contenta".

Por último, Julia Berti recordó el histórico día en el que Independiente Rivadavia subió a Primera en el Kempes, escenario que hoy será sede de la semifinal de Copa Argentina: "Este lugar es histórico, ivine al ascenso que se vivió en el 2023, fue una locura y no se olvida más. Esperemos que se vuelvan a dar las cosas en este estadio" .