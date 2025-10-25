La magnitud de esta construcción refleja la capacidad tecnológica y la visión futurista que impulsa a China a mirar más allá de la Tierra, hacia un futuro donde la energía ya no dependa de condiciones atmosféricas ni ciclos de día y noche.

Construcción de China (1)

La construcción más osada de China será 36.000 km del planeta Tierra: una planta solar en el espacio

Esta planta solar en el espacio consiste en una macroestructura de paneles solares diseñada para captar energía del sol de forma continua. La energía recolectada se transformará en microondas y será enviada a estaciones receptoras en el planeta Tierra, donde volverá a convertirse en electricidad lista para su uso.