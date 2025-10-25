China se prepara para una de las construcciones más ambiciosas de la historia moderna: una planta solar ubicada en el espacio, a 36.000 km del planeta Tierra. Un proyecto que parece sacado de la ciencia ficción, pero que podría cambiar radicalmente la manera en que obtenemos y distribuimos energía.
La construcción más osada de China será 36.000 km del planeta Tierra: una planta solar en el espacio
China planea una de las construcciones más ambiciosas de la historia que promete cambiar la forma de generar y distribuir energía
La magnitud de esta construcción refleja la capacidad tecnológica y la visión futurista que impulsa a China a mirar más allá de la Tierra, hacia un futuro donde la energía ya no dependa de condiciones atmosféricas ni ciclos de día y noche.
Esta planta solar en el espacio consiste en una macroestructura de paneles solares diseñada para captar energía del sol de forma continua. La energía recolectada se transformará en microondas y será enviada a estaciones receptoras en el planeta Tierra, donde volverá a convertirse en electricidad lista para su uso.
Según South China Morning Post, la construcción permitirá aprovechar el sol de manera constante, sin las limitaciones que enfrentan las plantas solares tradicionales sobre la Tierra. El objetivo es que recoja energía solar de manera continua, sin las limitaciones del ciclo día-noche ni las condiciones atmosféricas de la superficie terrestre
¿Cómo es esta construcción única?
- Desarrollo en fases: se espera que una estación de prueba de 10 kW se lance en 2028, con planes para alcanzar 1 MW en 2030, 10 MW en 2035 y 2 GW para 2050.
- Dimensiones colosales: alrededor de 1 kilómetro de largo en el espacio.
- Producción continua: energía solar disponible las 24 horas, sin depender del día, la noche o el clima del planeta Tierra.
- Alta eficiencia: sin interferencias de nubes ni tormentas sobre la Tierra.
- Desarrollo espacial: requiere cohetes de gran capacidad, como el Long March-9, para llevar los componentes al espacio.
- Energía segura: transmitida desde el espacio a la Tierra, lista para uso inmediato.
Esta construcción demuestra que la ambición humana no conoce fronteras: la energía del sol puede trascender la Tierra y convertirse en una realidad tangible en el espacio, abriendo nuevas posibilidades para el futuro del planeta y del mundo energético.