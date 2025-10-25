Ezequiel Centurion: el héroe de Independiente Rivadavia contra River en la semifinal de la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1981933628293837113&partner=&hide_thread=false "Borja":

Porque Ezequiel Centurión le atajó su penal durante la definición de River contra Independiente Rivadavia pic.twitter.com/HYaesiYMk4 https://t.co/sejg1k1KrO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 25, 2025

Luego continuó hablando de la relación entre ambos clubes, al decir. "Mi profesionalismo me obliga a estar al 100% y actuar para el equipo".

"No creo que sea una revancha, estoy muy agradecido con River. A River le debo todo", Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia

Respecto a su rendimiento en los penales, en general, y al cabezazo que tapó sobre la hora, y a que está haciendo historia en la Lepra, destacó: "Primero peleé por el grupo, y luego estoy contento por lo personal, por haber podido salvar al equipo, me siento bien y eso es lo importante".

Consultado sobre cual fue la clave del triunfo de este viernes ante River, analizó: "Fue un partido difícil, como todos los partidos. terminamos yendo a los penales, y ahí es también es cuestión de suerte y hoy estuve iluminado, y estoy contento por eso".

Finalmente habló del rival que tendrpa Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina .Argentinos Juniors-, y al respecto expresó: "va a ser un lindo partido, duro también, hjay que trabajarlo. No se sabe cuando será, así que ya de a poco ha meternos en el campeonato (Clausura) y después ir pensando en eso", concluyó Ezequiel Centurión.