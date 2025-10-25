Inicio Ovación Fútbol Ezequiel Centurión
Ezequiel Centurion: el héroe de Independiente Rivadavia contra River en la semifinal de la Copa Argentina

Ezequiel Centurión se lució frente al club donde se formó -River- y fue clave para que Independiente Rivadavia vaya a la final de Copa Argentina

Raúl Adriazola
Ezequiel Centurión y su gran noche frente a River, al que derrotó por penales para ir a la final de la Copa Argentina.

La Lepra lo hizo y basado en dos pilares, uno, su arquero Ezequiel Centurión. El rubio cipoleño de 28 años y formado en River llegó a Mendoza para hacer cosas grandes en el club del Parque. Fue clave en los 90 minutos, y luego héroe en los penales que le atajó a los jugadores de River.

Independiente Rivadavia viene demostrando que está armado para hacer historia, y la hizo, gracias a la buena actuación de Sebastián Villa, en el ataque, y a Centurión, en el otro extremo. En su segunda temporada en primera división, la lepra logró meterse en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors. Tras un duro partido, Centurión salvó su valla de una cabezazo a quemarropa de Galoppo sobre el final, y luego le tapó el primer penal a Miguel Ángel Borja.

Ezequiel Centuri&oacute;n y toda la humildad de una grande, dentro y fuera de la cancha.

La humildad de Ezequiel Centurión ya un histórico de Independiente Rivadavia

"Es una alegría muy grande. Por el pasaje a la final, por esteequipo, por este grupo, que rinde al máximo día a día. Felicidad por eso, y porque fue un partido especial. He estado mucho tiempo en River, y tengo un sentimiento muy grande también", expresó Centurión al ser entrevistado luego del partido por la televisación oficial.

Luego continuó hablando de la relación entre ambos clubes, al decir. "Mi profesionalismo me obliga a estar al 100% y actuar para el equipo".

"No creo que sea una revancha, estoy muy agradecido con River. A River le debo todo", Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia "No creo que sea una revancha, estoy muy agradecido con River. A River le debo todo", Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia

Respecto a su rendimiento en los penales, en general, y al cabezazo que tapó sobre la hora, y a que está haciendo historia en la Lepra, destacó: "Primero peleé por el grupo, y luego estoy contento por lo personal, por haber podido salvar al equipo, me siento bien y eso es lo importante".

Consultado sobre cual fue la clave del triunfo de este viernes ante River, analizó: "Fue un partido difícil, como todos los partidos. terminamos yendo a los penales, y ahí es también es cuestión de suerte y hoy estuve iluminado, y estoy contento por eso".

Finalmente habló del rival que tendrpa Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina .Argentinos Juniors-, y al respecto expresó: "va a ser un lindo partido, duro también, hjay que trabajarlo. No se sabe cuando será, así que ya de a poco ha meternos en el campeonato (Clausura) y después ir pensando en eso", concluyó Ezequiel Centurión.

