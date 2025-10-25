Cómo evitar que tus frutas y verduras se oxiden en la heladera usando un simple repasador

frutas y verudras en la heladera La oxidación es un proceso químico natural que ocurre cuando las frutas y verduras cuando frescas entran en contacto con el oxígeno del aire. Este fenómeno se debe a una enzima llamada polifenol oxidasa (PPO), que se encuentra en muchos alimentos de este tipo.

Si en vez de simplemente poner las frutas y verduras en la heladera usas un repasador húmedo, actuará como una barrera natural que conserva la humedad necesaria sin empapar los alimentos. De esta forma, se mantiene el equilibrio perfecto para que sigan frescos, crujientes y con buen color.

Para hacerlo debes lavar y secar bien las frutas y verduras. Si es posible, déjalas escurrir unos minutos para quitar el exceso de agua. Ahora humedece un repasador limpio con agua fría. No debe gotear, solo tener un grado leve de humedad.

Después envolvé los alimentos con el repasador y colócalos dentro del cajón de la heladera o en una bolsa abierta y listo, el truco hará su magia. Sin embargo, tené en cuenta que el repasador se debe cambiar cada 2 o 3 días para mantener la frescura y evitar malos olores.

usar repasador para la fruta y verdura Usar un repasador humedo es una solución doméstica efectiva, económica y sostenible para cuidar lo que se guarda en la heladera.

Beneficios de este truco