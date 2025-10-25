Qué hacer si a tu planta de jazmín se le caen las hojas

El jazmín es una planta trepadora rústica, bella y fácil de cuidar. Es perfecta tanto para quienes son jardineros avanzados como para los novatos. Sin embargo, cada año hay quienes se preguntan con desconcierto: ¿por qué mi jazmín se seca y pierde hojas?
Es interesante conocer que existen alrededor de 200 especies de jazmines en todo el mundo, así que solo tienes que elegir la opción que más te gusta. La auténtica belleza de esta planta radica en su floración, ya que tiene flores que desprenden un aroma dulce, fresco y embriagador.
A continuación, exploramos diversas variables que perjudican a la planta de jazmín, teniendo en cuenta la opinión de los expertos de Gardening know how.
¿Por qué la planta de jazmín pierde las hojas?
Cuando esta planta no está cómoda con su entorno, la forma en que lo demuestra es dejando caer sus hojas. Si el jazmín recibe muy poca agua, las raíces no pueden moverse a través del suelo y recolectar nutrientes. Esto puede causar que las hojas se sequen y se caigan.
Sin embargo, cuando se aplica agua en exceso también puede ser malo para la planta. Hay jardineros que dejan un charco de agua debajo de la maceta en todo momento, pero de esta forma las raíces pueden sufrir pudrición radicular. Seguramente piensan que le están haciendo un favor a tu planta de jazmín al darle una fuente regular de agua, pero es todo lo contrario.
Otra razón por la que el jazmín pierde sus hojas se debe a que está plantado afuera y el clima es demasiado frío. Esto es típico de muchas plantas de jazmín en el otoño. La diferencia en este caso es que las hojas se volverán amarillas antes de caer, como las hojas de los árboles que cambian de color antes de caer.
Por último, otra variable que perjudica a esta planta es la falta de luz. Si has trasladado tu jazmín en maceta de la terraza al interior para pasar el invierno, probablemente reciba mucha menos luz que antes. Esto provocará la caída de hojas.