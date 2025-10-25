Qué hacer si a tu planta de jazmín se le caen las hojas

jazmin sin hojas 1 No cometas errores si no quieres que se seque tu planta de jazmín. Imagen: Freepik.

¿Por qué la planta de jazmín pierde las hojas?

Cuando esta planta no está cómoda con su entorno, la forma en que lo demuestra es dejando caer sus hojas. Si el jazmín recibe muy poca agua, las raíces no pueden moverse a través del suelo y recolectar nutrientes. Esto puede causar que las hojas se sequen y se caigan.

Sin embargo, cuando se aplica agua en exceso también puede ser malo para la planta. Hay jardineros que dejan un charco de agua debajo de la maceta en todo momento, pero de esta forma las raíces pueden sufrir pudrición radicular. Seguramente piensan que le están haciendo un favor a tu planta de jazmín al darle una fuente regular de agua, pero es todo lo contrario.

jazmin Las flores del jazmín son muy perfumadas. Imagen: Freepik.

Otra razón por la que el jazmín pierde sus hojas se debe a que está plantado afuera y el clima es demasiado frío. Esto es típico de muchas plantas de jazmín en el otoño. La diferencia en este caso es que las hojas se volverán amarillas antes de caer, como las hojas de los árboles que cambian de color antes de caer.

Por último, otra variable que perjudica a esta planta es la falta de luz. Si has trasladado tu jazmín en maceta de la terraza al interior para pasar el invierno, probablemente reciba mucha menos luz que antes. Esto provocará la caída de hojas.