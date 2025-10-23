La planta de bajo mantenimiento que llega para reemplazar el césped y recrear una hermosa alfombra verde en el jardín

Este ejemplar es ideal tanto para interiores (incluso en macetas colgantes) como para exteriores, pero su mayor virtud residirá en su poder de cobertura vegetal, reemplazando al césped tradicional y creando un efecto denso que se expande por medio de brotes que generan nuevas raíces a medida que tocan el suelo, por lo que es una planta de fácil propagación.

Lo único que debemos tener en cuenta sobre la presencia de la Dichondra repens en el jardín, como reemplazo del césped, es que solamente será apta para lugares de bajo tránsito, ya que no tolera el pisoteo frecuente.

planta Dichondra repens Dile adiós al césped gracias a esta planta.

En lo que concierne a los cuidados de jardinería, este ejemplar prospera en climas cálidos, con temperaturas óptimas que oscilan entre los 18 y 24 grados. Es crucial saber que no soporta las bajas temperaturas y las heladas pueden dañarla seriamente.

Respecto a la luz, aunque tolera la exposición directa al sol, prefiere ambientes de luz indirecta brillante o incluso condiciones de semisombra, por lo que si los rayos de sol son fuertes en tu ciudad, deberás colocar una media sombra para proteger la planta.

Por su parte, el riego debe ser regular, pero con especial cuidado de no provocar encharcamientos, lo cual es uno de sus principales puntos débiles y puede causar podredumbre de raíz. En consecuencia, el suelo del jardín debe tener un suelo de buen drenaje.