Sheyko Studer tuvo revancha personal en la tanda de penales y el triunfo de Independiente Rivadavia

Cuando Independiente Rivadavia le ganó en Rosario por los 16avos. de final de la Copa Argentina a Platense, Sheyko había fallado su penal, y este viernes, ante River Plate tuvo su revancha personal haciendo esteril el esfuerzo de Franco Armani por tapar su disparo.

Embed - Sheiko Studer y su alegría por el triunfo de Independiente Rivadavia contra River por Copa Argentina

Sheyko Studer habló sobre el partido Independiente Rivadavia- River Plate

Consultado el espigado zaguero sobre si el penal convertido en la definición del encuentro había sido una especie de revancha para él, por el penal fallado ante Platense, y el santafesino respondió: "Sí, obvio que esa espina siempre está, pero estoy contento más que nada por el grupo, que es lo que verdaderamente importa".