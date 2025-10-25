Inicio Ovación Fútbol Sheyko Studer
Copa Argentina

Sheyko Studer tuvo revancha personal en la tanda de penales y el triunfo de Independiente Rivadavia

El defensor central de Independiente Rivadavia Sheyko Studer se sacó "la espina" en el tema penales al convertir frente al arquero de River Franco Armani

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Con el corazón. Así gritó su penal convertido frente a Armani Sheyko Studer, el zaguero de Independiente Rivadavia.

Con el corazón. Así gritó su penal convertido frente a Armani Sheyko Studer, el zaguero de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia dio un paso fundamental para afirmarse en la máxima categoría como protagonista, y Sheyko Studer es un referente de la defensa del equipo que dirige Alfredo Berti. Además de mostrar su solvencia, el santafesino de 22 años se sacó "la espina" en la tanda de penales de la semifinal.

Cuando Independiente Rivadavia le ganó en Rosario por los 16avos. de final de la Copa Argentina a Platense, Sheyko había fallado su penal, y este viernes, ante River Plate tuvo su revancha personal haciendo esteril el esfuerzo de Franco Armani por tapar su disparo.

Embed - Sheiko Studer y su alegría por el triunfo de Independiente Rivadavia contra River por Copa Argentina

Sheyko Studer habló sobre el partido Independiente Rivadavia- River Plate

Consultado el espigado zaguero sobre si el penal convertido en la definición del encuentro había sido una especie de revancha para él, por el penal fallado ante Platense, y el santafesino respondió: "Sí, obvio que esa espina siempre está, pero estoy contento más que nada por el grupo, que es lo que verdaderamente importa".

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-inicial
Sheyko Studer y su m&aacute;s de 1,90 metros de altura se destacan en la fila de arriba de la formaci&oacute;n inicial de Independiente Rivadavia que derrot&oacute; a River Plate en la semifinal de Copa Argentina.

Sheyko Studer y su más de 1,90 metros de altura se destacan en la fila de arriba de la formación inicial de Independiente Rivadavia que derrotó a River Plate en la semifinal de Copa Argentina.

Consultado sobre lo que queda ahora por delante y a la ilusión del hincha, Sheyko expresó: "Nosotros estamos muy tranquilos y convencidos de lo que hacemos, y sabemos que los resultados van a llegar, y está a la vista de que estamos a la altura".

En otras declaraciones, el santafesino formado en Talleres de Córdoba había expresado la idea de "visualizarse en la final" de la Copa Argentina, y al respecto explicó: "Dije sólo eso, que era importante brindar buenas vibras, creo que eso es muy importante, y creo que se sintió".

Para finalizar le repreguntaron sobre cómo imagina esa final con Argentinos Juniors, y dijo: "Ahora me voy a festejar, y después veremos".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas