Sheyko Studer tuvo revancha personal en la tanda de penales y el triunfo de Independiente Rivadavia

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-inicial
Sheyko Studer y su más de 1,90 metros de altura se destacan en la fila de arriba de la formación inicial de Independiente Rivadavia que derrotó a River Plate en la semifinal de Copa Argentina.
Foto: Nicolás Rios/Diario UNO
Consultado sobre lo que queda ahora por delante y a la ilusión del hincha, Sheyko expresó: "Nosotros estamos muy tranquilos y convencidos de lo que hacemos, y sabemos que los resultados van a llegar, y está a la vista de que estamos a la altura".
En otras declaraciones, el santafesino formado en Talleres de Córdoba había expresado la idea de "visualizarse en la final" de la Copa Argentina, y al respecto explicó: "Dije sólo eso, que era importante brindar buenas vibras, creo que eso es muy importante, y creo que se sintió".
Para finalizar le repreguntaron sobre cómo imagina esa final con Argentinos Juniors, y dijo: "Ahora me voy a festejar, y después veremos".