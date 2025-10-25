La emoción de Matías Fernández al conseguir el pase a la final de la Copa Argentina: "Vamos por..."

Ahora, con todas las pulsaciones bajas, el número 26 se mostró feliz por lo conseguido: "Merecíamos esto y vamos por todo, ¿no? Creo que merecemos muchas cosas más lindas. Así que bueno, ahora a disfrutar, a descansar, pensar en lo que viene, que es Aldosivi y bueno, cuando toque, la copa".

Sobre el análisis del partido, Matías Fernández declaró: "Con tantas emociones es difícil hacer un análisis, pero fue un partido larguísimo que estuvo suspendido, que después las piernas se cansan con una cancha tan difícil, tan mojada", dijo.

Embed - Matías Fernández tras la histórica victoria de la Lepra ante River

"Obviamente que primer tiempo estuvo lindo. Se pudo jugar, aunque en el segundo tiempo, fíjate que estaba la cancha inundada, no se podía jugar, era todo pelotazo".

image Independiente Rivadavia sorprendió a River y enfrentará a Argentinos Juniors en la final.

Matías Fernández desea lo mismo que todo el pueblo leproso. "Quiero salir campeón y quedar en el club, en la fotito esa, en la que vamos a estar levantando la copa".

La familia siempre está

Ante la pregunta de qué se dijeron en el vestuario, Fernández cerró: "No sé ni lo que dijeron. No, no escuché nada. Estaba hablando con mi familia, con mi hijo, con mi señora, que la verdad que estuvieron siempre conmigo".