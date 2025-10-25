Independiente Rivadavia ha hecho una vez más historia grande en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, lugar en donde consiguió el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En esta oportunidad, la Lepra eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina.
La emoción de Matías Fernández al conseguir el pase a la final de la Copa Argentina: "Vamos por..."
En diálogo con Ovación, el futbolista de Independiente Rivadavia no ocultó la felicidad de ser parte de un momento histórico para Independiente Rivadavia
Luego de la hazaña, el futbolista del Azul que dialogó con Ovación fue Matías Fernández. El ex Excursionistas tuvo un gran partido y demostró porque se ha ganado toda la confianza para ser un habitué en el once de Alfredo Berti.
La felicidad de Matías Fernández en un momento histórico
“Es un partido muy importante para nosotros y para el club. Estamos concentrados y confiados en nosotros mismos, en que podemos hacer un gran partido y tener una gran noche”, había dicho Fernández en la previa del encuentro frente a River, y vaya si lo fue.
Ahora, con todas las pulsaciones bajas, el número 26 se mostró feliz por lo conseguido: "Merecíamos esto y vamos por todo, ¿no? Creo que merecemos muchas cosas más lindas. Así que bueno, ahora a disfrutar, a descansar, pensar en lo que viene, que es Aldosivi y bueno, cuando toque, la copa".
Sobre el análisis del partido, Matías Fernández declaró: "Con tantas emociones es difícil hacer un análisis, pero fue un partido larguísimo que estuvo suspendido, que después las piernas se cansan con una cancha tan difícil, tan mojada", dijo.
"Obviamente que primer tiempo estuvo lindo. Se pudo jugar, aunque en el segundo tiempo, fíjate que estaba la cancha inundada, no se podía jugar, era todo pelotazo".
Matías Fernández desea lo mismo que todo el pueblo leproso. "Quiero salir campeón y quedar en el club, en la fotito esa, en la que vamos a estar levantando la copa".
La familia siempre está
Ante la pregunta de qué se dijeron en el vestuario, Fernández cerró: "No sé ni lo que dijeron. No, no escuché nada. Estaba hablando con mi familia, con mi hijo, con mi señora, que la verdad que estuvieron siempre conmigo".