A la Primera Nacional le queda un tramo de Reducido por delante pero no será con presencia mendocina. Gimnasia y Esgrima logró el ansiado ascenso en la primera chance, mientras que Deportivo Maipú no pudo sortear a Estudiantes BA en el primer mata mata del camino por el segundo boleto a Primera División.
Deportivo Maipú y un importante éxodo: los 7 jugadores que no seguirán
Terminada la temporada en Primera Nacional, los dirigentes arman el Deportivo Maipú que se viene. Por ahora, sólo se confirmaron bajas
Con el chip de lo que viene activado, los dirigentes del Deportivo Maipú ya piensan el Cruzado que se viene. Si bien hay calendario por delante hasta el arranque de la próxima temporada, los popes no pierden el tiempo y afinan el lápiz del nuevo plantel. Por ahora, han sido bajas las registradas en la secretaría del club, algunas de peso.
Por diferentes motivos ya son siete los jugadores que no continuarán en Deportivo Maipú para el año entrante: Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pio Bonacci, Rubens Sambueza y Emiliano Ozuna, quienes acordaron sus salidas en un éxodo importante para Alexis Matteo.
Si bien son todas salidas, hay diferentes situaciones de acuerdo a las partidas: Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal e Iván Sandoval tenían contrato hasta diciembre con opción a un año más de renovación pero en Deportivo Maipú no harán uso de ninguna de las tres. Lucas Vallejo y Pio Bonacci contaban con opción de compra pero no se activará en ningún caso, de acuerdo a la información que brindó Marcos Barrera en Ovación 90.
Los dos casos restantes también tienen sus motivos: Rubens Sambueza jamás estuvo en plenitud tras su regreso a la actividad y decidió volver a retirarse, mientras que Emiliano Ozuna culminó su contrato, no lo renovó y se marchará con el pase en su poder.
Números de las 7 bajas de Deportivo Maipú
- Ignacio Pietrobono 34 PJ (30 goles en contra).
- Pio Bonacci 34 PJ (8 goles).
- Emiliano Ozuna 28 PJ (un gol).
- Iván Sandoval 28 PJ (un gol).
- Matías Villarreal 27 PJ.
- Lucas Vallejo 12 PJ.
- Rubens Sambueza 10 PJ.