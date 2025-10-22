Deportivo Maipú y un importante éxodo: los 7 jugadores que no seguirán

Con el chip de lo que viene activado, los dirigentes del Deportivo Maipú ya piensan el Cruzado que se viene. Si bien hay calendario por delante hasta el arranque de la próxima temporada, los popes no pierden el tiempo y afinan el lápiz del nuevo plantel. Por ahora, han sido bajas las registradas en la secretaría del club, algunas de peso.

Ignacio Pietrobono Maipu diario uno.jfif Ignacio Pietrobono, arquero titular indiscutido, no seguirá en Deportivo Maipú.

Por diferentes motivos ya son siete los jugadores que no continuarán en Deportivo Maipú para el año entrante: Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pio Bonacci, Rubens Sambueza y Emiliano Ozuna, quienes acordaron sus salidas en un éxodo importante para Alexis Matteo.