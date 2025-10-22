Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa y su descargo tras el controversial juicio desde su etapa en Boca Juniors: "Que la vida..."

Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual labrada en su contra en el año 2021 cuando aún era jugador de Boca Juniors

Por UNO
Sebastián Villa y su pareja, Caroline Ospina, hicieron su descargo en redes sociales tras conocerse la absolución por la causa de abuso sexual del 2021.

El capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa fue absuelto este martes en una causa en su contra por abuso sexual datada en 2021 cuando aún era jugador de Boca Juniors. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora se expidió en favor del colombiano luego de que tanto el fiscal del caso como la víctima, Rocío Tamara Doldán, decidieran desistir de continuar con la acusación.

Luego de recibir la noticia, en redes sociales la pareja del delantero publicó un mensaje apoyando al futbolista luego de haber concluido un prolongado proceso judicial. La odontóloga colombiana, con quien Sebastián Villa comparte sus días en Mendoza, publicó una emotiva frase con la que resumió el final de una complicada etapa.

Villa
Sebastián Villa y su pareja postearon un fuerte mensaje en sus redes sociales tras conocerse la absolución de la causa por abuso sexual en contra del colombiano.

El descargo de Sebastián Villa y su pareja luego de conocerse la absolución del colombiano en la causa por abuso sexual

De acuerdo con el Código Procesal Penal y la normativa vigente, el Tribuna explicó que no se aportaron elementos sustantivos ni prueba autónoma para acreditar con certeza la ocurrencia del hecho denunciado por lo que Sebastián Villa fue "absuelto libre de culpa y cargo".

Ante el dictamen de la justicia, Caroline Ospina -pareja del colombiano- posteó una imagen en su cuenta de Instagram, en la que puede verse al capitán de Independiente Rivadavia de pequeño, junto a una frase que resume el final de una etapa. "Que la vida nos premie así como nos ha castigado", escribió la odontóloga en la foto y agregó: "Más que listos".

descargo Sebastián villa
El descargo de Sebastián Villa luego de conocerse la absolución por la causa de abuso sexual datada en su contra en 2021.

Sebastián Villa reposteó esa historia en su cuenta y completó el descargo con palabras de amor hacia su pareja. "Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y siempre creer en mí. Te amo".

La noticia de la absolución le llegó al jugador de Independiente Rivadavia en medio de los preparativos para enfrentar a River este viernes por las semifinales de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí el colombiano volverá a vestir la camiseta Azul luego de perderse el encuentro ante Banfield por tener que cumplir con una fecha de suspensión.

