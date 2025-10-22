Sebastián Villa y su descargo tras el controversial juicio desde su etapa en Boca Juniors: "Que la vida..."

Ante el dictamen de la justicia, Caroline Ospina -pareja del colombiano- posteó una imagen en su cuenta de Instagram, en la que puede verse al capitán de Independiente Rivadavia de pequeño, junto a una frase que resume el final de una etapa. "Que la vida nos premie así como nos ha castigado", escribió la odontóloga en la foto y agregó: "Más que listos".

descargo Sebastián villa El descargo de Sebastián Villa luego de conocerse la absolución por la causa de abuso sexual datada en su contra en 2021.

Sebastián Villa reposteó esa historia en su cuenta y completó el descargo con palabras de amor hacia su pareja. "Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y siempre creer en mí. Te amo".

La noticia de la absolución le llegó al jugador de Independiente Rivadavia en medio de los preparativos para enfrentar a River este viernes por las semifinales de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí el colombiano volverá a vestir la camiseta Azul luego de perderse el encuentro ante Banfield por tener que cumplir con una fecha de suspensión.