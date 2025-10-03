Sebastián Villa con Diario UNO: su rol en Independiente Rivadavia, el rival de Copa Argentina y el clásico frente a Godoy Cruz

Los objetivos de Independiente Rivadavia y su rol en el equipo

La Lepra enfrentará a Racing este lunes por la fecha 11 del Torneo Clausura. Luego del empate sin goles ante Huracán en el Gargantini, Independiente Rivadavia tendrá la difícil tarea de imponerse a la Academia, en el Cilindro de Avellaneda, para lograr sumar puntos que lo depositen cerca de la zona de clasificación a los playoffs. Y si bien el equipo de Berti lleva tres sin ganar, solo cuatro unidades lo separan del último clasificado a la siguiente instancia del certamen local, una ubicación que resulta más que optimista de cara a las seis fechas que quedan.

"El fútbol argentino es muy difícil y competitivo, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos partidos muy importantes para el club y para nosotros. Necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos para poder entrar a los playoffs. Tenemos que ir a Racing a buscar un buen resultado y después se viene un partido muy importante en nuestra casa, con Godoy Cruz, y esperemos dejar los tres puntos ahí", expresó el colombiano en alusión a los próximos compromisos de la Lepra.

En esa misma línea, el ex Boca también se refirió al objetivo de lograr que Independiente Rivadavia juegue un certamen internacional: "Es muy importante para el club llegar a un torneo internacional, sería histórico. Necesitamos estar muy concentrados en cada partido y sumar la mayor cantidad de puntos".

Este semestre, el rol de Sebastián Villa ha mutado y su perfil no es solo como extremo sino también como un armador de juego en tres cuartos de cancha para adelante. Alfredo Berti argumentó es ubicación del capitán Azul en el campo de juego como una figura más integral que juega y hace jugar. Al respecto, el colombiano manifestó: "Yo me siento bien Adonde el profesor me necesite, ahí voy a estar. Por ahí me retraso un metros para poder agarrar la pelota y generar un poco de juego. Mi especialidad y mis características siempre han sido estar de wing pero lo que quiere el profe es que nos asociemos con Mati (Fernández), (Fabrizio) Sartori, (Álex) Arce y tratemos de buscar el equilibrio en el equipo".

En ese sentido, Villa hizo referencia a Matías Fernández como uno de los grandes socios que encontró en cancha en los últimos partidos desde que Berti decidió ponerlo de titular al estilo enganche. "Él ya sabe mis movimientos, le puedo poner pelotas en el área para definir y nos hemos acoplado al sistema de juego que quiere el profe", explicó el capitán de la Lepra al respecto.

El rival de Copa Argentina y el clásico con Godoy Cruz

El adversario a vencer para la Lepra en Copa Argentina finalmente resultó ser River. El Millonario venció a la Academia y avanzó a semifinales de la copa nacional. Para el capitán de la Lepra, el rival es indistinto debido a que lo importante es lo que se juega Independiente Rivadavia en una instancia tan compleja donde solo quedan los mejores cuatro equipos de todo el país. "Es un partido difícil, como todos, es una semifinal y es diferente".

Sebastian Villa Independiente Rivadavia Sebastián Villa palpitó el clásico con Godoy Cruz y se refirió a la semifinal de Copa Argentina. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Compromiso tan importante para Sebastián Villa como el que la Lepra jugará ante Godoy Cruz en la fecha 12 del Torneo Clausura, en el Bautista Gargantini. "Se viene un partido muy importante en nuestra casa. Si es con nuestra gente, con nuestro público, mucho mejor. No tengo problema con la cancha en que se juegue. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo adentro de la cancha y ganar el partido", sentenció el colombiano.