Una charla de fútbol con Alfredo Berti: el presente de Independiente Rivadavia, su idiosincracia con la Reserva y el rol de Sebastián Villa

La actualidad de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tiene ambiciosos objetivos este semestre y anhela poder cumplirlos antes de que culmine la temporada. Ubicada en el puesto 13 de la tabla de posiciones, la Lepra está a solo tres puntos de meterse no solo en la zona de playoffs del Torneo Clausura sino también en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual. Ambas son las metas a las que aludió Alfredo Berti como fundamentales para este finales de este 2025.

En su búsqueda, además, está el deseo de encontrar un equipo que fluya y que sea competitivo en el campo de juego, algo que Berti apuntó haber encontrado desde el cruce ante Tigre, por la fecha 6 del Clausura. "Siempre uno trata de darle ritmo y de encontrar un equipo que juegue de memoria. Tenemos algunas variantes, en algunos puestos vamos rotando. Lo importante es que este último tramo nos encuentra con mucha expectativa y deseo de volver a repetir lo del torneo anterior. Estamos a tres puntos de los playoffs, a tres de Sudamericana, así que tenemos mucha determinación de que, esta segunda parte del torneo, podamos conseguir los puntos que nos permitan llegar a la última fecha con estos objetivos", expresó Alfredo Berti en diálogo con Radio Nihuil.

independiente rivadavia lanus Berti postuló los objetivos de Independiente Rivadavia para lo que queda del semestre. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Pese a la magnitud de los objetivos, el entrenador de la Lepra no deja de lado la zona baja de la tabla de posiciones donde la Lepra supo batallar arduamente en el transcurso de la temporada anterior. "Todos los partidos nos jugamos una final. Estamos a tres puntos de salvarnos del descenso en las dos tablas. Si logramos un triunfo el domingo (vs Huracán), nos salvamos del descenso que, hace un año atrás, estaba bravo el tema. Miramos esa tabla con mucho respeto y sería importantísimo dejar de lado eso y darle la tranquilidad al club que tiene un año más en esta categoría", sentenció el santafecino.

El recambio en el equipo, el detalle de algunos intérpretes de este Independiente Rivadavia y la proyección de la Reserva

En el recorrido de la temporada, Alfredo Berti fue probando distintas piezas en el equipo e, incluso, cambió su habitual esquema 4-3-3 para formar un 5-3-2. Entre esas piezas que modificó, se vio la evolución de varios futbolistas como Matías Fernández -hoy titular en la Lepra- o Fabrizio Sartori Prieto. Además, Ezequiel Bonifacio fue haciéndose su lugar y también se consolidaron en sus posiciones Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil. Toda una virtud del DT.

Sobre el recambio y los ensayos que ha hecho con los distintos intérpretes de la Lepra, Alfredo Berti analizó: "Trajimos cuatro o cinco futbolistas entre los cuales había refuerzos e incorporaciones. Álex (Arce) es un futbolista que vino a reforzar el equipo, los demás son incorporaciones que, a medida que van pasando las semanas, se van sumando al equipo. Ahora le tocó a Ezequiel Bonifacio, que está en un buen momento, y seguramente con el correr de los partidos le va a ir tocando al resto de los que vinieron hace 3 ó 4 meses y que todavía no tuvieron oportunidad de jugar. En el momento que yo crea que están bien y puedan dar algo al equipo, seguramente estarán. Cuando uno los coloca, la intención es que se mantengan en el equipo".

fernandez 3 Alfredo Berti destacó el gran momento de Matías Fernández en Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos

En ese sentido, el entrenador de Independiente Rivadavia puntualizó sobre algunos nombres que fueron aportándole distintos matices al plantel y que fueron creciendo en su nivel en este 2025. "Matías (Fernández), (Maxi) Amarfil, (Alejo) Osella, (Pedro) Souto, son futbolistas que venían de otra división y tenían que pasar por un período de adaptación. Matías (Fernández) terminó muy buen el torneo pasado jugando contra Independiente (Avellaneda), después hizo la pretemporada, y ahora lo empezamos a ver que está bien, en buena forma y está jugando. Es el tercer elemento que nosotros necesitamos para que se complemente con Álex y Sebastián (Villa)".

En Álex Arce, Alfredo Berti se detuvo a hacer una lectura más profunda. El DT y el paraguayo compartieron durante el ascenso 2023 y por eso el santafesino sabe lo que el delantero puede brindarle. "Álex el otro día lo hizo bien (vs Unión). Arrancó con nosotros, después tuvo la lesión y se fue con la Selección de Paraguay. Ahora está retomando la parte física y futbolística. Lo importante es que el otro día estuvo bien, completó los 90 minutos, pudo convertir un gol. Tiene las mismas expectativas y deseos que tenemos todos de poder conseguir los objetivos".

alex arce independiente rivadavia El DT de Independiente Rivadavia también analizó el pasar de Álex Arce, el delantero paraguayo goleador del ascenso de la Lepra. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

El reparo sobre el atacante del ascenso, Berti incluyó la confesión de que exista la posibilidad, en algún momento, de que ambos delanteros (Arce y Fabrizio Sartori Prieto) puedan formar parte de la nómina inicial dado el buen presente de ambos. "Yo quiero que estén los dos bien como lo están. Y, en algún momento, también podrán jugar juntos. Lo importante es que cada futbolista le dé cosas al equipo. Necesitamos tener la mayor cantidad de futbolistas aptos, que estén dispuestos, cerca, para cuando el entrenador los convoque. Fabrizio (Sartori Prieto) es un futbolista que cuando nosotros llegamos, nos jugamos, y se fue ganando el puesto solito y la consideración de todo el cuerpo técnico. Nosotros lo queremos como futbolista y como persona. Es un jugador que se brinda permanentemente y ese es el tipo de futbolista que queremos. Cuando considere yo que tiene que jugar, solo o con Álex, lo hará", señaló el entrenador de Independiente Rivadavia.

sartori 3 Sartori Prieto, de gran presente en Independiente Rivadavia, en los ojos del entrenador podría llegar a compartir con Arce en algún partido como doble 9.

Por otra parte, Alfredo Berti aludió a su metodología e indiosincracia respecto de subir futbolistas de Reserva al plantel principal y alegó que es necesario que los jóvenes estén preparados para poder sostenerse en el equipo de la máxima categoría, una teoría que profesa como soldado de una escuela más antigua del fútbol argentino. "Yo miro y observo todo. Tengo una teoría más antigua y es que los futbolistas tienen que jugar por lo menos 34/40 partidos en Reserva. Esos partidos le van a dar la experiencia que necesita para jugar en Primera. Que, igualmente, no es lo mismo jugar en Reserva hoy que hace 25 años atrás. Antes, las Reservas jugaban previo a un partido de Primera y las canchas estaban llenas. Entonces experimentábamos jugar con un público de 30 mil personas los últimos minutos. Como eso no se puede lograr, aspiro a lo otro: que lo hagan bien, que tengan disciplina, que sean figura. Y a partir de ahí, ver. A mí me encanta poner jóvenes, tuve la oportunidad acá de hacerlo con (Lautaro) Disanto, Cheche Sánchez...Siempre que encuentro un producto genuino de las divisiones menores, y que los pueda ayudar, bienvenido sea. Yo lo que no hago es lastimar a un futbolista joven poniéndolo antes de tiempo. No sirve de nada que llegue a Primera y después no pueda sostenerse. Prefiero esperar a que haga todo lo que tenga que hacer".

El rol de Sebastián Villa según Alfredo Berti: su capitanía y la labor asignada en cancha

Al momento de referirse al capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, Alfredo Berti no dudó en deshacerse en elogios por el delantero colombiano. "Sebastián es un gran capitán, muy comprometido. Es un futbolista que es mucho más integral hoy que cuando llegamos. Cuando llegamos, jugaba por la banda y ahora tiene este vuelo de, por momentos, contragolpear; por momentos, defender y ser el que abastece a sus compañeros. Creo que le gusta, se siente cómodo. Él está siempre muy dispuesto, es muy entrenable, que se deja entrenar. Lo que nosotros le pedimos, él siempre trata de hacerlo. Eso es muy importante porque todo el grupo mira su comportamiento y, si él lo hace, todos tienen que hacerlo. Por eso juega siempre, siempre está y además está en buena forma física".

sebastian villa Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia, y la importancia en el equipo según Alfredo Berti. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

En cuanto al rol asignado en cancha, más retrasado en el campo o adelantado, Alfredo Berti especificó: "Hace las dos cosas: cuando defiende, asiste bien a sus compañeros; y cuando está cerca del área, es importante en el uno contra uno. A mí me gusta más este Villa que se integra en todo el frente de ataque, que puede descender y ser doble enganche. Creo que le agrega otra variante a su juego".

El duelo de Independiente Rivadavia ante Godoy Cruz

Previo a que Daniel Vila confirmara en Radio Nihuil que el duelo entre Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz se jugará en el Bautista Gargantini, Alfredo Berti había manifestado su deseo de jugar en la Catedral, en consonancia a lo que luego aseguró el presidente. "A mí me gustaría que se juegue en el Gargantini, porque el último lo jugamos de visitante (en el Apertura). Ahora me gustaría jugarlo de local, con toda nuestra hinchada. Sería una ofrenda poder jugar en nuestra cancha, sacar un buen resultado y festejar con nuestro público. Me gustaría que se juegue en el Gargantini con todos los hinchas de Independiente, aunque eso no garantice nada", sostuvo Alfredo Berti como un anhelo que finalmente se cumplirá la próxima fecha 12 de Torneo Clausura.

La entrevista completa a Alfredo Berti en Radio Nihuil