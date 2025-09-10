Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Independiente Rivadavia

Alfredo Berti planea el equipo para enfrentar a Lanús: el esquema que tiene en mente y el cambio obligado

Luego del parate por la fecha FIFA, Alfredo Berti afina los detalles para el partido entre Independiente Rivadavia y Lanús del próximo viernes por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Alfredo Berti hará una modificación obligada para el encuentro entre Independiente Rivadavia y Lanús. Foto: Gentileza. 

Independiente Rivadavia logró la hazaña histórica de meterse por primera vez en las semifinales de Copa Argentina luego de vencer a Tigre por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Luego de la emblemática gesta, el plantel retomó los entrenamientos pensando en la compleja parada que tendrá este viernes, frente a Lanús, por la octava fecha del Torneo Clausura.

En el equipo, Alfredo Berti tendrá que realizar obligatoriamente una modificación dada la expulsión (por doble tarjeta amarilla) de Leonard Costa en el encuentro ante Argentinos Juniors en la pasada fecha del certamen local. El zaguero central recibió una fecha de suspensión y será baja para el cotejo ante el Granate.

independiente rivadavia entreno
Alfredo Berti dialoga con sus jugadores en los preparativos del encuentro de Independiente Rivadavia ante Lan&uacute;s. Foto: Gentileza Prensa Lepra.&nbsp;

El equipo que planea Alfredo Berti para enfrentar a Lanús

Como el esquema será el mismo que el entrenador viene sosteniendo desde el encuentro ante Tigre, en Victoria, la necesidad pasa por elegir un defensor central que se acople en la línea del fondo para completar esa barrera de cinco defensores que se mantendrá ante Lanús. Las opciones rondan entre Matías Valenti y Alejo Osella pero todo indicaría que Alfredo Berti se inclinaría por el ex Deportivo Armenio que ya tuvo buenas presentaciones anteriormente e incluso hizo un gol ante Estudiantes de Buenos Aires en Copa Argentina.

En el lateral derecho, Berti le renovaría la confianza a Mauricio Cardillo pese a la buena actuación de Ezequiel Bonifacio que, ante el Matador en Copa Argentina, marcó un verdadero golazo y se ubicó correctamente en cancha. En el sector izquierdo se mantendría Luciano Gómez, y en la zaga central con Osella o Valenti aparecería la dupla innegociable Villalba- Studer.

independiente rivadavia entreno 1
Independiente Rivadavia ya piensa en Lan&uacute;s, rival de la octava fecha del Torneo Clausura. Foto: Gentileza Prensa Lepra.&nbsp;

El resto del equipo se mantendría de la misma manera con Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil, Matías Fernández más adelantado, y Sebastián Villa junto a Fabrizio Sartori Prieto en la delantera. Lo que sí es preciso atender es que el capitán colombiano dispone de 4 tarjetas amarillas y una más lo dejaría afuera del partido ante Unión, también de visitante, el 20 de septiembre.

Independiente Rivadavia irá en busca de los tres puntos a la casa del Granate para no perder pisada al pelotón de los clasificados que hoy tiene en el último lugar a Banfield, con 10 unidades, en el octavo lugar. La Lepra tiene 8 puntos (al igual que Argentinos Juniors) y, de ganar, alcanzará la misma cantidad de puntos que Huracán, ubicado en el séptimo lugar. También esa victoria lo volvería a posicionar, en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana dado que superaría a Riestra y Tigre, los dos últimos clasificados.

