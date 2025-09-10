Alfredo Berti planea el equipo para enfrentar a Lanús: el esquema que tiene en mente y el cambio obligado

En el lateral derecho, Berti le renovaría la confianza a Mauricio Cardillo pese a la buena actuación de Ezequiel Bonifacio que, ante el Matador en Copa Argentina, marcó un verdadero golazo y se ubicó correctamente en cancha. En el sector izquierdo se mantendría Luciano Gómez, y en la zaga central con Osella o Valenti aparecería la dupla innegociable Villalba- Studer.

independiente rivadavia entreno 1 Independiente Rivadavia ya piensa en Lanús, rival de la octava fecha del Torneo Clausura. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

El resto del equipo se mantendría de la misma manera con Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil, Matías Fernández más adelantado, y Sebastián Villa junto a Fabrizio Sartori Prieto en la delantera. Lo que sí es preciso atender es que el capitán colombiano dispone de 4 tarjetas amarillas y una más lo dejaría afuera del partido ante Unión, también de visitante, el 20 de septiembre.

Independiente Rivadavia irá en busca de los tres puntos a la casa del Granate para no perder pisada al pelotón de los clasificados que hoy tiene en el último lugar a Banfield, con 10 unidades, en el octavo lugar. La Lepra tiene 8 puntos (al igual que Argentinos Juniors) y, de ganar, alcanzará la misma cantidad de puntos que Huracán, ubicado en el séptimo lugar. También esa victoria lo volvería a posicionar, en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana dado que superaría a Riestra y Tigre, los dos últimos clasificados.