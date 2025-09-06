Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia.

berti Alfredo Berti elogió a sus jugadores tras la gran actuación ante Tigre y el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Para un entrenador es mucho más fácil cuando los jugadores se dejan ayudar. Tengo un gran grupo que ha ido creciendo", cerró el ex volante.

Independiente Rivadavia espera por su rival en semifinales

Independiente RIvadavia se enfrentará en semifinales de la Copa Argentina con el ganador del duelo entre River y Racing; este partido no tiene fecha ni sede confirmada.

El equipo que dirige Alfredo Berti llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires en los 32avos de final, ya que le ganó 1 a 0 con gol de Alejo Osella en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis.

En los 16vos de final eliminó al último campeón del fútbol argentino, Platense. El encuentro terminó 2 a 2 en tiempo regular y se definió por penales, donde la Lepra se impuso por 3 a 1, con un gran actuación de su arquero Ezequiel Centurión.

En octavos de final, el equipo del Parque se enfrentó con Central Córdoba de Rosario, equipo al que le ganó 2 a 1 y en cuartos de final venció 3 a 1 a Tigre.