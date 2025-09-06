Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, el DT de Independiente Rivadavia, celebró el pasaje a la semifinal de la Copa Argentina, tras el triunfo por 3 a 1 sobre Tigre, en un hecho histórico

Por UNO
Alfredo Berti

Alfredo Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia, sintió mucha satisfacción por la clasificación a las seminfinales de la Copa Argentina, tras superar a Tigre, en Rosario.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia. El santafesino, que fue el conductor del ascenso a Primera División en el 2023, gozó y disfrutó del pasaje histórico a las semifinales de la Copa Argentina, tras el triunfo de este viernes por 3 a 1 sobre Tigre, en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario.

El Loco dejó sus sensaciones en Radio Nihuil y dialogó con el periodista Rodrigo Ríos. Con mucha alegría dijo: "El mérito es de los jugadores, supieron aguantar y pegaron en los momentos justos. Estos partidos de la Copa Argentina son así, pudimos marcar una diferencia y logramos sostenerla".

Al entrenador se lo ve muy entusiasmado por lo que transmite este plantel y reconoció: "Los jugadores están muy metidos, me siento muy feliz por ellos, se brindan día a día por esta camiseta y estamos muy contentos por estar dentro de los cuatro mejores equipos para un club que está dando sus primeros pasos en primera división".

"Para un entrenador es mucho más fácil cuando los jugadores se dejan ayudar. Tengo un gran grupo que ha ido creciendo", cerró el ex volante.

Independiente Rivadavia espera por su rival en semifinales

Independiente RIvadavia se enfrentará en semifinales de la Copa Argentina con el ganador del duelo entre River y Racing; este partido no tiene fecha ni sede confirmada.

El equipo que dirige Alfredo Berti llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires en los 32avos de final, ya que le ganó 1 a 0 con gol de Alejo Osella en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis.

En los 16vos de final eliminó al último campeón del fútbol argentino, Platense. El encuentro terminó 2 a 2 en tiempo regular y se definió por penales, donde la Lepra se impuso por 3 a 1, con un gran actuación de su arquero Ezequiel Centurión.

En octavos de final, el equipo del Parque se enfrentó con Central Córdoba de Rosario, equipo al que le ganó 2 a 1 y en cuartos de final venció 3 a 1 a Tigre.

