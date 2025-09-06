Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia. El santafesino, que fue el conductor del ascenso a Primera División en el 2023, gozó y disfrutó del pasaje histórico a las semifinales de la Copa Argentina, tras el triunfo de este viernes por 3 a 1 sobre Tigre, en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario.
