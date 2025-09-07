Es un duelo trascendental para el Blanquinegro, donde buscará consolidarse como líder de la Zona B y quedar más cerca del gran objetivo, que es jugar la final con el ganador del Grupo A que determinará el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima--- Gimnasia y Esgrima jugará un partido decisivo frente a su homónimo jujeño. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El equipo dirigido por Ariel Broggi buscará volver a ganar tras tres partidos que disputó de visitante, donde sacó un punto de nueve posibles. En su última presentación igualó 1 a 1 frente a Nueva Chicago.

Así llega Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Jujuy viene de ganarle de local 1 a 0 a Central Norte de Salta. El Lobo jujeño acumula 54 puntos en 29 partidos disputados.

El equipo dirigido por Matías Módolo tiene cuatro bajas muy importantes en su equipo. No podrán Jugar Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi y Francisco Maidana que están suspendidos. A esto se le suma la baja del defensor Guillermo Cosaro, que sufrió un desgarro.

El último antecedente

El último cruce entre ambos equipos se registró el pasado 4 de mayo en el Norte, donde se impuso el Lobo Jujeño por 2 a 0 con los goles de Cristian Menéndez y Tomás Molina, por la fecha 13. En esa ocasión el equipo que dirigía Ezequiel Medrán perdió el invicto.

Se han enfrentado en cinco ocasiones, con cuatro triunfos del Blanquinegro y uno del conjunto Albiceleste.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima (Mendoza): Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Ferrerya. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima (Jujuy): Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez y Matías Noble; Santiago Camacho, Joaquín Trasante, Hugo Soria, Francisco Molina; Gustavo Fernández y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 14.15.

TV: TYC Sports.