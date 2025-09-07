Qué dijo el árbitro Matías Fernández tras ser agredido por un jugador de Rodeo del Medio

Hinchada Fray Luis Beltrán-- La hinchada de Fray Luis Beltrán copó la tribuna en el clásico frente a Rodeo. @Fotografía_mb

Matías Fernández, el árbitro que tiene 29 años y hace diez que ejerce su profesión, dio su testimonio de los hechos y manifestó: "Estoy con bronca, impotencia, pena, por lo que sucedió, era un espectáculo bastante bonito, había mucha gente; ya más en calma por suerte estoy bien porque el hecho no pasó a mayores".

Matías Fernández relató los hechos sobre la agresión que sufrió de Misael Torres

El juez relató los hechos que sucedieron en el estadio de Fray Luis Beltrán y afirmó: "Había finalizado el primer tiempo y el resultado era favorable para Fray Luis Beltrán, el equipo local, ambos equipos se estaban yendo a la zona de camarines y el jugador vino a protestar algunos fallos, la conversación venía normal, empezó a subir el tono de su voz, fue amonestado por las protestas reiterativas, ahí empezaron las faltas de respeto y no quedó otra que expulsarlo y después se encadenó todo lo que vieron".

"La gente que me conoce sabe como soy, no me llevo mal con nadie, me apena lo que sucedió en el partido. Es de público conocimiento lo que ocurrió en la cancha. Llevo diez años dirigiendo y es la primera vez que vivo un episodio de esta magnitud, siempre soy muy respetuoso y los protagonistas son los jugadores", dijo el juez.

"Por suerte pude esquivar la agresión, me pegó en otro lado y alcanzó a impactar en un agente de seguridad que estaba al lado mío, ahí comenzó el escándalo, los videos de lo que sucedió son claros, donde tratan de calmarlo", añadió.

Matías Fernández explicó: "De la Liga Mendocina se comunicaron de inmediato para ver cómo estaba, había unos dirigentes en el campo de juego y se acercaron al vestuario. El mayor amparo que debemos tener nosotros es el accionar del Tribunal de Disciplina y que quede un precedente fuerte para evitar este tipo de conductas en un campo de juego".

"El jugador no se acercó a disculparse ni se ha comunicado conmigo; algunos compañeros, como el arquero y el número nueve fueron a disculparse al vestuario", reconoció Matías Fernández.