Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000: marcó un doblete en las Eliminatorias

cristiano-ronaldo-1 Cristiano Ronaldo la rompió.

Además el luso de 20 años está a un paso de conseguir el récord que ostenta actualmente Carlos Ruiz con la selección de Guatemala. El Pescadito, que dejó el fútbol hace casi una década, sumó 39 anotaciones por eliminatorias mundialistas con su país. CR7 ya acumula 38 con Portugal en estas instancias y supera así los números de Lionel Messi con Argentina (36), Ali Daei en Irán (35) y Robert Lewandowski con Polonia (31).

Eliminatorias europeas: ganó Inglaterra

Inglaterra se afianzó como líder del Grupo K, gracias a su victoria sobre Andorra. como local por 2 a 0, mientras que en los otros encuentros jugados este sábado se registraron estos marcadores: Letonia 0-Serbia 1; San Marino 0-Bosnia 6; Austria 1-Chipre 0 y República de Irlanda 2-Hungría 2.

Inglaterra jugó frente a la débil Andorra en Birmingham, donde se impuso por 2 a 0, con los goles Cristian García, en contra, y de Declan Rice, para afianzarse en la punta del Grupo K, también integrado por Serbia, Albania y Letonia.

La jornada de Eliminatorias europeas continuará este domingo con los encuentros Macedonia del Norte-Liechtenstein; Lituania-Países Bajos; Bélgica-Kazajstán; Polonia-Finlandia; Luxemburgo-Eslovaquia; Alemania-Irlanda del Norte y Turquía-España.