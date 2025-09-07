Inicio Ovación Fútbol Cristiano Ronaldo
Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000: marcó un doblete en las Eliminatorias

Por UNO
Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles en su carrera. Marcó un doblete este sábado en el triunfazo de Portugal por 5 a 0 sobre Armenia, de visitante, en un partido de la primera fecha del Grupo F de las eliminatorias europeas.

En Ereván, Portugal derrotó a Armenia, con dos tantos de su gran figura, Cristiano Ronaldo; otro doblete de Joao Félix y el restante gol de Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en el triunfazo de Portugal.

Cristiano Ronaldo está cerca de los 1000 goles

El máximo artillero en la historia del fútbol profesional agregó dos tantis más en su carrera para ubicarse en los 942 goles en 1285 presentaciones. Reparte sus conquistas entre Sporting Lisboa de Portugal (5 goles en 31 partidos), Real Madrid de España (450 goles en 438 partidos), Juventus de Italia (101 goles en 134 partidos), Manchester United de Inglaterra (145 goles en 346 partidos), Al Nassr de Arabia Saudita (101 goles en 114 partidos) y la selección portuguesa (140 goles en 222 partidos).

Cristiano Ronaldo la rompió.

Además el luso de 20 años está a un paso de conseguir el récord que ostenta actualmente Carlos Ruiz con la selección de Guatemala. El Pescadito, que dejó el fútbol hace casi una década, sumó 39 anotaciones por eliminatorias mundialistas con su país. CR7 ya acumula 38 con Portugal en estas instancias y supera así los números de Lionel Messi con Argentina (36), Ali Daei en Irán (35) y Robert Lewandowski con Polonia (31).

Eliminatorias europeas: ganó Inglaterra

Inglaterra se afianzó como líder del Grupo K, gracias a su victoria sobre Andorra. como local por 2 a 0, mientras que en los otros encuentros jugados este sábado se registraron estos marcadores: Letonia 0-Serbia 1; San Marino 0-Bosnia 6; Austria 1-Chipre 0 y República de Irlanda 2-Hungría 2.

Inglaterra jugó frente a la débil Andorra en Birmingham, donde se impuso por 2 a 0, con los goles Cristian García, en contra, y de Declan Rice, para afianzarse en la punta del Grupo K, también integrado por Serbia, Albania y Letonia.

La jornada de Eliminatorias europeas continuará este domingo con los encuentros Macedonia del Norte-Liechtenstein; Lituania-Países Bajos; Bélgica-Kazajstán; Polonia-Finlandia; Luxemburgo-Eslovaquia; Alemania-Irlanda del Norte y Turquía-España.

