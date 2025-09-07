Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que hervir vinagre y menta en una olla: ¿qué significa?

La menta y el vinagre son dos alimentos muy diferentes. Al combinar estos ingredientes, podemos crear un producto muy necesario para el hogar

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con menta y vinagre muy sencillo

El vinagre es un alimento ácido, de olor y sabor intenso, que se obtiene a partir de la fermentación de ciertas frutas y legumbres. Es un ingrediente barato, popular y efectivo.

La menta es una planta aromática y hierba saborizante que se utiliza en el mundo de la cocina, la pastelería, la cosmética y la jardinería. Al fusionar ambos ingredientes, obtenemos un producto con enormes beneficios.

menta y vinagre de manzana
Dos ingredientes naturales, económicos y seguros.

Te explico por qué deberías hervir vinagre con menta en una olla

¿Qué significa este truco con vinagre? Hervir menta y vinagre resulta un poco extraño y llamativo. Sin embargo, esta vieja técnica de abuela es muy efectiva para repeler algunas plagas de insectos como hormigas negras o rojas. También se puede usar para lavar los pisos de la casa y dejarlos libres de pegotes, bichitos, bacterias y malos olores.

Para realizar este truco de vinagre y menta, simplemente debes colocar en una olla partes iguales de agua y vinagre, con algunas hojas de menta. Coloca la mezcla en el fuego y llévala a punto de ebullición durante unos 10 minutos.

Las hormigas, en todas sus variedades, colores y tamaños, son insectos que llegan al hogar en busca de refugio, un espacio para depositar sus huevos, guiadas por la humedad, los restos de comida (principalmente comida dulce) y la presencia de algunas plantas.

Las hormigas se mueven en grupos grandes y, aunque no siempre son un problema para la salud, pueden morder y romper todo a su paso.

rociar hormigas
Las hormigas no soportan los olores intensos y ácidos.

El vinagre y la menta actúan como repelente de hormigas. Al ser dos productos de aroma y sabor intenso, resultan insoportables para muchos insectos. Lo ideal es colocar la mezcla de vinagre y menta en un pulverizador, una vez que se enfríe; y pulverizar las zonas donde hay hormigas o en los rincones donde detectes posibles bocas de hormigueros.

Las hormigas no necesariamente van a morir, al sentir estos olores tan intensos se marcharán poco a poco en busca de otro espacio para armar sus casas. Este repelente de hormigas hecho a base de vinagre y menta, es una opción rápida, efectiva y barata. Si la plaga es mucho más grande e incontrolable, lo mejor es llamar a un profesional.

Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar

vinagre blanco
Lo mejor es usar vinagre destilado para limpiar, y vinagre de alimentos para cocinar.

  • El vinagre se puede usar para eliminar el sarro de los metales, canillas, grifería, termos y teteras.
  • Con un poco de vinagre se puede remover el moho de las paredes.
  • Al ser un desengrasante natural, el vinagre se puede usar para limpiar fuentes, ollas y sartenes de la cocina.

