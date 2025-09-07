Por qué hay que hervir vinagre y menta en una olla: ¿qué significa?

Para realizar este truco de vinagre y menta, simplemente debes colocar en una olla partes iguales de agua y vinagre, con algunas hojas de menta. Coloca la mezcla en el fuego y llévala a punto de ebullición durante unos 10 minutos.

Las hormigas, en todas sus variedades, colores y tamaños, son insectos que llegan al hogar en busca de refugio, un espacio para depositar sus huevos, guiadas por la humedad, los restos de comida (principalmente comida dulce) y la presencia de algunas plantas.

Las hormigas se mueven en grupos grandes y, aunque no siempre son un problema para la salud, pueden morder y romper todo a su paso.

rociar hormigas Las hormigas no soportan los olores intensos y ácidos.

El vinagre y la menta actúan como repelente de hormigas. Al ser dos productos de aroma y sabor intenso, resultan insoportables para muchos insectos. Lo ideal es colocar la mezcla de vinagre y menta en un pulverizador, una vez que se enfríe; y pulverizar las zonas donde hay hormigas o en los rincones donde detectes posibles bocas de hormigueros.

Las hormigas no necesariamente van a morir, al sentir estos olores tan intensos se marcharán poco a poco en busca de otro espacio para armar sus casas. Este repelente de hormigas hecho a base de vinagre y menta, es una opción rápida, efectiva y barata. Si la plaga es mucho más grande e incontrolable, lo mejor es llamar a un profesional.

Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar

vinagre blanco Lo mejor es usar vinagre destilado para limpiar, y vinagre de alimentos para cocinar.