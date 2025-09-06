Inicio Sociedad vinagre
Grandes beneficios

Por qué hay que poner las manos en vinagre de manzana: ¿qué significa?

El vinagre tiene enormes efectos en la piel. Continúa leyendo para descubrir por qué hay que remojar las manos en este ingrediente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
El vinagre es bueno para las manos

El vinagre es bueno para las manos, la piel y las uñas. 

El vinagre es un ingrediente popular, barato y seguro que todos tenemos en casa. Muchos trucos caseros de limpieza, belleza, para la piel, jardinería y desinfección tienen como protagonista a este producto natural y ácido.

Existen dos tipos de vinagre. El vinagre de alimentos se obtiene al fermentar algunas frutas, legumbres, cereales o vegetales que entran en contacto con el oxígeno del ambiente y, las bacterias presentes naturalmente en los alimentos, se encargan de procesar los azúcares junto con el oxígeno dando como resultado ácido acético.

Vinagre
El vinagre es bastante económico y se puede usar para muchas cosas en el hogar.

Por otra parte, el vinagre destilado se obtiene a través de un proceso artificial y químico un poco más complejo, que consiste en destilar los pacidos de los vinagres sin necesidad de la fruta o verdura. Este tipo de vinagre es mucho más ácido y no se puede ingerir.

Te explico por qué deberías remojar tus manos en vinagre de manzana

El vinagre de manzana es una de las variedades más suaves y menos ácidas que se fabrica fermentando manzanas verdes o rojas.

Este producto es muy bueno para la piel y el pelo, siempre en su justa medida y rebajado con otros ingredientes. Por ejemplo, muchas personas le ponen un chorrito de vinagre de manzana al acondicionador o crema de pelo para combatir la caspa.

El vinagre de manzana en las manos cumple muchas funciones y brinda diversos beneficios. Para realizar este procedimiento estético lo ideal es diluir el vinagre en agua, así la piel no corre riesgos, y sumergir las manos por unos 15 minutos.

manos y vinagre
Puedes realizar el mismo procedimiento con vinagre en los pies.

El vinagre de manzana es muy bueno para la piel de las manos y los pies. Este producto ayuda a combatir hongos en las manos, fortalece las uñas, desinfecta algunas heridas y alivia irritaciones.

¿Por qué el vinagre es tan bueno para las manos y la piel? La respuesta es muy sencilla. El vinagre no es un simple líquido de aroma y sabor intensos, también posee propiedades antimicrobianas, es un antifúngico natural y produce una sensación de tensión y sequedad en la piel, perfecta para eliminar la grasa.

Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar

vinagre blanco y vinagre de vino
También se puede usar un poco de vinagre en las hojas de las plantas para limpiarlas y evitar la formación de moho.

  • El vinagre de alimentos se puede usar para lavar los pisos de la casa.
  • El vinagre es un excelente desengrasante. Se utiliza mucho en la cocina para quitar los pegotes de las ollas, sartenes y fuentes.
  • Al colocar un vaso con vinagre en la heladera se pueden eliminar los malos olores o aromas fuertes a comida.
  • El vinagre es perfecto para quitar las marcas de agua de los espejos y ventanas.

