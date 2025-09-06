Por qué hay que poner las manos en vinagre de manzana: ¿qué significa?

Existen dos tipos de vinagre. El vinagre de alimentos se obtiene al fermentar algunas frutas, legumbres, cereales o vegetales que entran en contacto con el oxígeno del ambiente y, las bacterias presentes naturalmente en los alimentos, se encargan de procesar los azúcares junto con el oxígeno dando como resultado ácido acético.
Por otra parte, el vinagre destilado se obtiene a través de un proceso artificial y químico un poco más complejo, que consiste en destilar los pacidos de los vinagres sin necesidad de la fruta o verdura. Este tipo de vinagre es mucho más ácido y no se puede ingerir.
El vinagre de manzana es una de las variedades más suaves y menos ácidas que se fabrica fermentando manzanas verdes o rojas.
Este producto es muy bueno para la piel y el pelo, siempre en su justa medida y rebajado con otros ingredientes. Por ejemplo, muchas personas le ponen un chorrito de vinagre de manzana al acondicionador o crema de pelo para combatir la caspa.
El vinagre de manzana en las manos cumple muchas funciones y brinda diversos beneficios. Para realizar este procedimiento estético lo ideal es diluir el vinagre en agua, así la piel no corre riesgos, y sumergir las manos por unos 15 minutos.
El vinagre de manzana es muy bueno para la piel de las manos y los pies. Este producto ayuda a combatir hongos en las manos, fortalece las uñas, desinfecta algunas heridas y alivia irritaciones.
¿Por qué el vinagre es tan bueno para las manos y la piel? La respuesta es muy sencilla. El vinagre no es un simple líquido de aroma y sabor intensos, también posee propiedades antimicrobianas, es un antifúngico natural y produce una sensación de tensión y sequedad en la piel, perfecta para eliminar la grasa.