Cómo hacer en casa un jabón de naranja para dejar la piel libre de grasa

La naranja es uno de los cítricos más usados en los productos de skincare y de cuidado personal no solo por su delicioso aroma, sino porque además le puede brindar muchos beneficios a la piel.
En la siguiente nota te enseñaremos un paso a paso muy sencillo para hacer en casa un jabón de naranja, el cual dejará tu piel libre de grasa.
¿Cómo hacer un jabón de naranja casero?
Materiales
Paso a paso
El primer paso es rayar la naranja (evitando la parte blanca). Derretir la glicerina a baño maría o en microondas en intervalos cortos.
A continuación, agrega en la glicerina el aceite natural, el aceite de oliva y el aceite de coco, mezclando bien todo. Añade la ralladura de naranja y sigue removiendo suavemente.
Incorpora en la mezcla el aceite esencial de naranja y mezcla para que se integre bien. Vierte la preparación en moldes de silicona y dejar reposar hasta que solidifique (aprox. 3 a 4 horas). Desmoldar y comenzar a usar 24 horas después.
La naranja ayuda a limpiar profundamente, aporta luminosidad y controla el exceso de grasa. Por otro lado, al mezclar la naranja con el aceite de oliva, conseguiremos que la piel esté más suave e hidratada.
El aceite de coco nutre y protege con propiedades antibacterianas, mientras que el aceite natural (almendras/jojoba) aporta elasticidad y nutrición. Además, el aceite esencial de naranja es refrescante, tonificante y purificante.
Una vez realizado este jabón, te aconsejamos usarlo 1 vez por día por ejemplo para limpiar el rostro. Se recomienda guardarlo siempre en un lugar fresco y seco.
Evita almacentar este jabón en un sitio húmedo, ya que de esta manera el mismo se ablandará. Puede durar entre 2 y 3 meses en buenas condiciones.