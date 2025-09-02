Cómo hacer en casa un jabón de naranja para dejar la piel libre de grasa

Materiales

1 naranja (la cáscara puedes aprovecharla y rallarla para incorporarla en la mezcla)

2 cdas de aceite natural (puede ser de almendras, jojoba o el que tengas)

2 cdas de aceite de oliva extra virgen

250 g de glicerina natural (base de jabón transparente o blanca)

1 cda de aceite esencial de naranja

2 cdas de aceite de coco

Jabón de naranja Puedes agregar en la receta un poco de cúrcuma o jengibre.

Paso a paso

El primer paso es rayar la naranja (evitando la parte blanca). Derretir la glicerina a baño maría o en microondas en intervalos cortos.

A continuación, agrega en la glicerina el aceite natural, el aceite de oliva y el aceite de coco, mezclando bien todo. Añade la ralladura de naranja y sigue removiendo suavemente.

Incorpora en la mezcla el aceite esencial de naranja y mezcla para que se integre bien. Vierte la preparación en moldes de silicona y dejar reposar hasta que solidifique (aprox. 3 a 4 horas). Desmoldar y comenzar a usar 24 horas después.

¿Cuáles son los beneficios de usar este jabón de naranja?

La naranja ayuda a limpiar profundamente, aporta luminosidad y controla el exceso de grasa. Por otro lado, al mezclar la naranja con el aceite de oliva, conseguiremos que la piel esté más suave e hidratada.

El aceite de coco nutre y protege con propiedades antibacterianas, mientras que el aceite natural (almendras/jojoba) aporta elasticidad y nutrición. Además, el aceite esencial de naranja es refrescante, tonificante y purificante.

Jabón de naranja (2) Este jabón de naranja ayuda a purificar la piel.

¿Cómo almacenar el jabón de naranja?

Una vez realizado este jabón, te aconsejamos usarlo 1 vez por día por ejemplo para limpiar el rostro. Se recomienda guardarlo siempre en un lugar fresco y seco.

Evita almacentar este jabón en un sitio húmedo, ya que de esta manera el mismo se ablandará. Puede durar entre 2 y 3 meses en buenas condiciones.