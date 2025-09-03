Por qué hay que colocar un chorro de vinagre en el lavarropas: ¿qué significa?

Al colocar vinagre en el lavarropas durante el ciclo de lavado, puedes eliminar el olor a humedad y los hongos de las toallas, toallones, repasadores y sábanas. En este caso, lo ideal es programar un ciclo de lavado con agua caliente y dos tazas de vinagre.

cargar lavarropas Siempre hay que mantener el lavarropas impecable para evitar que se acumule sarro y humedad.

El vinagre, además, disuelve y elimina los restos de jabón del lavarropas y los tejidos de la ropa. Por otra parte, el vinagre blanquea ropa, elimina los pelos de los animales, las pelusas y combate malos olores en la ropa como el de transpiración.

Finalmente, puedes utilizar el vinagre en el lavarropas para desinfectar el aparato y eliminar la mugre de las paredes, la goma, la puerta y la estructura superficial. Al ser un electrodoméstico que está en contacto constante con el agua y la humedad, es importante protegerlo de los hongos que se pueden formar en sus partes.

¿Cómo se coloca el vinagre en el lavarropas?

Puedes colocar el vinagre de tres formas: en la carga frontal del lavarropas, en el tambor o en la carga superior. Si el lavarropas solo tiene carga frontal, deberás colocar un chorrito de vinagre o un vaso de vinagre mezclado con agua en la carga frontal donde va el suavizante, lo mismo en los lavarropas de carga superior.

lavarropas Realiza programas de lavado adecuados para cada tipo de prenda.

También puedes colocar un chorrito de vinagre directo en el tambor del lavarropas antes de comenzar el lavado o antes del centrifugado. De esta manera puedes aprovechar todos los beneficios y propiedades del vinagre.

Otra forma de lavar ropa con vinagre es hacerlo directamente a mano, remojando las prendas en un balde con un poco de agua y vinagre. Lo mejor es usar vinagre de alcohol o destilado, ya que el de manzana o el de vino puede manchar la ropa.