Por qué hay que mezclar vinagre y mostaza en una compotera: ¿qué significa?

Dos alimentos naturales e intensos que, al combinarse, fusionan sus sabores y propiedades. Continúa leyendo para conocer este truco con vinagre

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Otro de los tantos usos sorprendentes del vinagre.

El vinagre de alimentos se obtiene al fermentar vegetales, frutas y legumbres con exposición al aire y al oxígeno. Las bacterias encargadas de fermentar los azúcares del alimento producen ácido acético, líquido al que llamamos vinagre. Hoy te cuento qué significa y para qué sirve el truco del vinagre y la mostaza.

vinagre y mostaza
El vinagre es cada vez más popular en el hogar y la cocina.

¿Por qué deberías mezclar vinagre y mostaza en un recipiente?

¿Qué significa esta técnica y para qué se utiliza? El vinagre apto para alimentos se puede mezclar con mostaza para realzar los sabores de este condimento y darle una textura más ligera. La vinagreta de mostaza es un complemento perfecto para recetas con pollo, carnes y verduras.

mostaza y vinagre
También puedes colocar vinagre en la mayonesa, el ketchup y otras salsas.

En un vaso, compotera o recipiente, coloca un poco de mostaza ya preparada y añade dos cucharadas de vinagre de alcohol o manzana, el de vino puede opacar el sabor de la mostaza. También puedes colocar un poco de miel, estos tres alimentos combinan muy bien y se complementan.

La mostaza es un alimento vegetal comercializado y consumido en forma de pasta o mayonesa. Sin embargo, este producto proviene de una planta del Mediterráneo con forma de semilla marrón y redonda. Es un alimento de sabor intenso con un toque picante.

6 usos del vinagre en el hogar: aprovecha sus propiedades al máximo

Ya sea blanco, de vino, de manzana o de limpieza, el vinagre se puede usar para muchas cosas en el hogar. Este alimento ácido es un excelente desodorizante. Puede eliminar los malos olores de la cocina, de la heladera y del baño en pocos minutos.

El vinagre de manzana es un excelente producto para combatir las plagas del jardín y eliminar los hongos de las hojas. De la misma manera, es un alimento poderoso que remueve por completo en moho de las paredes del baño y la cocina.

vinagre para limpiar
Su contenido ácido deteriora membranas, es abrasivo y opaca malos olores.

El vinagre blanco es un alimento infaltable en el armario. Mezclado con agua, puede ser utilizado para quitar manchas amarillas de las axilas y quitar el olor a para de los calzados.

También se puede usar un poco de vinagre de limpieza destilado para limpiar los pisos, ventanas y mesadas de la casa. Este producto desinfecta las superficies y elimina algunos tipos de microorganismos.

Finalmente, puedes combinar vinagre con algunos alimentos para mejorar la textura y cocción. Al hervir huevos, pastas, papas y carnes con un chorro de vinagre, la cocción mejora notablemente, los alimentos no se desintegran y quedan más tiernos.

