Por que hay que sumergir la ropa de color en vinagre: ¿qué significa?

El vinagre no solo es un excelente aderezo para ensaladas. Este ingrediente puede ser utilizado en el hogar para limpiar, desengrasar y quitar olores

Isabella Brosio
¿Qué pasa cuando remojamos la ropa en agua con vinagre? 

Un truco con vinagre bueno, barato y efectivo. Si quieres mantener tu ropa linda y colorida por más tiempo, puedes sumergirla en agua junto con este ingrediente ácido e intenso. Toma nota y presta atención a esta técnica casera con vinagre.

El vinagre no deteriora ni daña las fibras de la ropa.

¿Por qué hay que remojar la ropa de color en agua con vinagre?

Si te preguntas qué significa este truco o técnica de limpieza, es importante conocer las propiedades y beneficios de este producto. El vinagre destilado suele emplearse en el mundo de la limpieza para lavar pisos, desengrasar utensilios, eliminar el sarro del baño y lavar algunas prendas de ropa.

Cuando se trata de ropa de color, el vinagre puede ser un excelente aliado. Al sumergir la ropa de color en agua con vinagre destilado o blanco, puedes fijar los colores de la ropa y evitar que se destiña muy rápido.

De paso, el vinagre elimina manchas y pegotes imposibles de retirar.

Para realizar esta técnica con vinagre hay que sumergir la ropa en una solución de vinagre y agua con partes iguales. Coloca los ingredientes en un balde, introduce las prendas de color y déjalas reposar medio día.

Enjuaga la prenda de ropa y lávala como de costumbre, a mano o en lavarropas. El ácido del vinagre actúa fijando los tintes y tonalidades en las fibras de la ropa. Este pequeño truco de vinagre retrasa la pérdida de color en los tejidos, sobre todo en la ropa de algodón o telas afines.

Lo ideal es usar vinagre destilado de limpieza para que la ropa no quede con olor a vino o manzana. Además, el vinagre blanco es mucho más concentrado y ácido que las variedades para alimentos.

No solo sirve para la ropa: 5 usos sorprendentes del vinagre en el hogar

Se puede combinar con otros ingredientes naturales como el limón, el bicarbonato y algunas hierbas aromáticas.

  1. El vinagre se usa mucho en el mundo de la jardinería, sobre todo el de manzana. Este producto es ideal para desinfectar las hojas de las plantas, alejar ciertas plagas y evitar la formación de hongos.
  2. Un chorro de vinagre en el agua de cocción de las verduras, carnes, legumbres, salsas y huevos, puede mejorar notablemente la textura y sabor de los alimentos.
  3. Puedes utilizar un poco de vinagre en un vaso, combinado con jugo de limón, para eliminar los malos olores de la heladera y el microondas.
  4. En la ropa, se puede usar un poco de vinagre y bicarbonato para remover las manchas de transpiración de las axilas y los pegotes.
  5. Finalmente, puedes usar vinagre en el hogar para eliminar el sarro de la pava eléctrica, el inodoro, la ducha y las canillas.

