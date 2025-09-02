Por que hay que sumergir la ropa de color en vinagre: ¿qué significa?

Si te preguntas qué significa este truco o técnica de limpieza, es importante conocer las propiedades y beneficios de este producto. El vinagre destilado suele emplearse en el mundo de la limpieza para lavar pisos, desengrasar utensilios, eliminar el sarro del baño y lavar algunas prendas de ropa.
Cuando se trata de ropa de color, el vinagre puede ser un excelente aliado. Al sumergir la ropa de color en agua con vinagre destilado o blanco, puedes fijar los colores de la ropa y evitar que se destiña muy rápido.
Para realizar esta técnica con vinagre hay que sumergir la ropa en una solución de vinagre y agua con partes iguales. Coloca los ingredientes en un balde, introduce las prendas de color y déjalas reposar medio día.
Enjuaga la prenda de ropa y lávala como de costumbre, a mano o en lavarropas. El ácido del vinagre actúa fijando los tintes y tonalidades en las fibras de la ropa. Este pequeño truco de vinagre retrasa la pérdida de color en los tejidos, sobre todo en la ropa de algodón o telas afines.
Lo ideal es usar vinagre destilado de limpieza para que la ropa no quede con olor a vino o manzana. Además, el vinagre blanco es mucho más concentrado y ácido que las variedades para alimentos.