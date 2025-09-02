Por que hay que sumergir la ropa de color en vinagre: ¿qué significa?

lavar ropa de color De paso, el vinagre elimina manchas y pegotes imposibles de retirar.

Para realizar esta técnica con vinagre hay que sumergir la ropa en una solución de vinagre y agua con partes iguales. Coloca los ingredientes en un balde, introduce las prendas de color y déjalas reposar medio día.

Enjuaga la prenda de ropa y lávala como de costumbre, a mano o en lavarropas. El ácido del vinagre actúa fijando los tintes y tonalidades en las fibras de la ropa. Este pequeño truco de vinagre retrasa la pérdida de color en los tejidos, sobre todo en la ropa de algodón o telas afines.

Lo ideal es usar vinagre destilado de limpieza para que la ropa no quede con olor a vino o manzana. Además, el vinagre blanco es mucho más concentrado y ácido que las variedades para alimentos.

No solo sirve para la ropa: 5 usos sorprendentes del vinagre en el hogar

limpiar con vinagre Se puede combinar con otros ingredientes naturales como el limón, el bicarbonato y algunas hierbas aromáticas.