El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca contó con un buen ritmo de su auto,

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

Colapinto se refirió a su performance en el #ItalianGP: "muy solo toda la carrera". ¿Qué te pareció la carrera que hizo el piloto de Alpine en Monza?



Verstappen mantuvo la punta tras cortar la primera chicana en el inicio, pero cedió momentáneamente la posición a Norris para evitar sanciones, antes de recuperar el liderazgo.

Luego el piloto de Red Bull dominó con una estrategia de 37 vueltas sobre neumáticos medios, que le permitió construir una ventaja sólida antes de montar el compuesto duro.

Hubo polémica en los últimos diez giros, cuando los McLaren realizaron su única parada en boxes. Piastri ingresó primero sin contratiempos, mientras que Norris perdió cinco segundos por un problema con la goma delantera izquierda.

El australiano superó en pista al británico, pero recibió la orden de devolverle la posición, lo que generó tensión interna. Piastri acató, aunque dejó claro que los errores en boxes forman parte de la competencia.

Verstappen le sacó 19 segundos de ventaja a Norris y más de 20 a Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y un Lewis Hamilton (Ferrari) que remontó desde el décimo lugar.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1

Tras correr en Italia, Colapinto afrontará el GP de Azerbaiyán, desde el 19 al 21 de septiembre.