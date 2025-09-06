Franco Colapinto mejoró su rendimiento y cerró en el 14° puesto la tercera tanda de ensayos libres en Monza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1964290588318044446&partner=&hide_thread=false MEJORANDO



Franco Colapinto quedó 14° en el final de la FP3 del #ItalianGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZkqzhExHGn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 6, 2025

Posteriormente Franco Colapinto cambió a neumáticos blandos para entrar en "ritmo de clasificación", donde logró el 14° mejor registro de la sesión, luego de 22 vueltas, superando por 213 milésimas a su coequiper en Alpine, el francés Pierre Gasly, piloto principal de la escudería, que obtuvo el puesto 18°.

La Práctica Libre 3 (FP3) fue extremadamente pareja, ya que los 20 corredores participantes terminaron con menos de un segundo de diferencia entre sí, en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

La clasificación del Gran Premio de Italia, que se corre en el tradicional autódromo de Monza, comienza a partir de las 11 de la mañana -hora argentina-.