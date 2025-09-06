Mejorando sustancialmente su último puesto del viernes en la Práctica Libre 2 en Italia, Franco Colapinto logró mejorar con su Alpine, y se ubicó a poco más de 700 milésimas del más veloz, Lando Norris, que con su McLaren cronometraron 1 minuto 19 segundos 331 milésimas (1' 19'' 331/1000).
Franco Colapinto mejoró su rendimiento y cerró en el 14° puesto la tercera tanda de ensayos libres en Monza
