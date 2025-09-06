Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto mejoró su rendimiento y cerró en el 14° puesto la tercera tanda de ensayos libres en Monza

El argentino Franco Colapinto logró el 14° tiempo en la tercera ronda de práctica libre -FP3- del Gran Premio de Italia. El más veloz fue Lando Norris

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
FRanco Colapinto logró un muy buen rendimiento con su Alpine en el ensayo previo a la Clasificación del Gran Premio de Italia.

FRanco Colapinto logró un muy buen rendimiento con su Alpine en el ensayo previo a la Clasificación del Gran Premio de Italia.

Mejorando sustancialmente su último puesto del viernes en la Práctica Libre 2 en Italia, Franco Colapinto logró mejorar con su Alpine, y se ubicó a poco más de 700 milésimas del más veloz, Lando Norris, que con su McLaren cronometraron 1 minuto 19 segundos 331 milésimas (1' 19'' 331/1000).

Colapinto, pudo alcanzar el 14° puesto de la práctica libre 3 (FP3), donde registró una vuelta rápida en el circuito de Monza de 1 minuto 20 segundos y 34 milésimas (1' 20'' 034/1000), y quedó a solo 703 milésimas del británico Lando Norris. Segundo fue Charles Leclerc (Ferrari) a +021 milésimas, y tercero Oscar Piastri (McLaren), a +165/1000.

Franco Colapinto y un buen ensayo en la FP3 del Gran Premio de Italia

El piloto pilarense de 22 años se sintió bien con su auto (Alpine A525) desde el inicio de la última sesión de ensayos libres del Gran Premio de Monza, con muy buenas vueltas utilizando neumáticos de compuestos duros -los más lentos-, y con tanques de combustible llenos, con los que giró a "ritmo de carrera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1964290588318044446&partner=&hide_thread=false

Posteriormente Franco Colapinto cambió a neumáticos blandos para entrar en "ritmo de clasificación", donde logró el 14° mejor registro de la sesión, luego de 22 vueltas, superando por 213 milésimas a su coequiper en Alpine, el francés Pierre Gasly, piloto principal de la escudería, que obtuvo el puesto 18°.

La Práctica Libre 3 (FP3) fue extremadamente pareja, ya que los 20 corredores participantes terminaron con menos de un segundo de diferencia entre sí, en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

La clasificación del Gran Premio de Italia, que se corre en el tradicional autódromo de Monza, comienza a partir de las 11 de la mañana -hora argentina-.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas