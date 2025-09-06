El Gobierno dispuso 30 millones de dólares de Portezuelo para financiar obras de turismo

Mendoza turismo, finde XL (23).jpeg El financiamiento es para obras relacionadas con el turimo en toda la provincia. Foto: UNO / Martín Pravata

Financiamiento para obras relacionadas con el turismo en toda la provincia

En sus redes sociales Alfredo Cornejo anunció: "Lanzamos el concurso de financiamiento para obras de infraestructura turística en los municipios de toda Mendoza. Una herramienta concreta para que cada departamento pueda encarar proyectos que fortalezcan su desarrollo y, al mismo tiempo, potencien la oferta turística de la provincia".

Detalló el gobernador que "son hasta 30 millones de dólares disponibles, con un financiamiento por proyecto de hasta 10 millones de dólares o el 75% de la inversión requerida. Fondos que provienen del Fideicomiso de Resarcimiento de la Promoción Industrial, puestos al servicio del crecimiento provincial".

Con este programa trabajamos junto a los municipios para mejorar la infraestructura pública, generar empleo y consolidar a Mendoza como un destino competitivo, sostenible y de calidad internacional

Alfredo Cornejo encabezó el acto de lanzamiento, junto a la presidenta del Emetur, Gabriela Testa y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Testa explicó que esta iniciativa se suma al programa Pioneros y amplía las oportunidades de desarrollo para los 18 departamentos de la provincia.

El financiamiento previsto es de hasta 10 millones de dólares por proyecto o el 75% del monto total de la inversión municipal.

Para acceder, los municipios deberán consultar el micrositio disponible en la página oficial del organismo, mendoza.gov.ar/turismo, donde se detallan los pasos a seguir.

Turismo en Mendoza portada.jpg Las municipalidades deben presentar proyectos para fianciar obras vinculadas con el turismo. Foto: Gentileza Emetur

“Allí encontrarán el procedimiento, que comienza con la inscripción en el Banco de Infraestructura Provincial (BIP) y la presentación de una planilla con la información vinculada con la valoración turística del proyecto, su impacto en la oferta y la demanda, y los aportes esperados en términos de gasto y estadía”, dijo la funcionaria.

Los proyectos deberán contemplar las dimensiones ambiental y social, además de la económica.

“El Fondo del Resarcimiento va a financiar infraestructura turística municipal que tenga como condición fundamental traccionar a distintos sectores y actividades turísticas, un sector muy relevante que hace a la economía de la provincia”, señaló a su turno Badui.

Detalles del proyecto

Las obras deberán concretarse en un plazo máximo de 18 meses y estarán alineadas con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Turística Provincial . Los fondos serán reintegrables en un período de hasta diez años, bajo un mecanismo transparente y garantizado.

Los fondos serán reintegrables en un período de hasta diez años, bajo un mecanismo transparente y garantizado. La Provincia impulsa proyectos estratégicos que mejoran la infraestructura, generan empleo, fortalecen cadenas de valor y potencian la llegada de visitantes a todas las regiones. El objetivo es que cada obra se constituya en un verdadero motor de desarrollo integrando los distintos eslabones de la cadena turística y generando ingresos genuinos para los municipios.

La propuesta se complementa con el programa Pioneros , destinado al sector privado, que fomenta la inversión en zonas de montaña y territorios estratégicos como la cordillera, la precordillera, Huayquerías, el macizo de San Rafael y La Payunia.

Con una inversión estatal de hasta 500 millones de pesos por proyecto, el programa ofrece créditos a tasas subsidiadas y aportes no reembolsables que cubren hasta el 50% de la inversión, fortaleciendo así el desarrollo turístico en áreas con menor nivel de explotación.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.