¡Dos potencias se saludan! Lionel Messi y Charly García se pudieron conocer y saludar en el Monumental

Amigos del músico que integró el duo fundacional del rock nacional con Nito Mestre -Sui Generis- y luego se hizo internacionalmente famoso con la superbanda Serú Giran, comenzaron a mover hilos y contactos para tratar de lograr el encuentro con el máximo goleador de la albiceleste y ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi.

"GRACIAS". El mensaje del gran Charly García para Leo Messi en un encuentro INOLVIDABLE. pic.twitter.com/qANhzPsNd8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Según medios porteños, esto llegó a oídos del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, que allanó el camino para el esperado encuentro. Este se produjo en el mismo camarín local del estadio Millonario, donde tambiém estaba el resto de los jugadores argentinos.

Tras saludarse y posar juntos, luego ambos compartieron las fotografías en sus cuentas de redes sociales, principalmente Instagram, y generaron gran revuelo por la importancia de los protagonistas y lo emotivo del momento.

"¡Qué gran placer conocerte Maestro! ¡Sos enorme @charlygarcia!", arrobó Messi al cantautor de 73 años.

También Charly hizo lo propio y posteó: "Gracias @leomessi" acompañando el texto con un corazón.