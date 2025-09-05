Lionel Messi y Charly García se juntaron y crearon una postal para el recuerdo. En lo que será seguramente una imagen imborrable para las retinas de los argentinos, este viernes se conocieron fotos de un encuentro entre dos ídolos indiscutidos de nuestro país: La Pulga y Charly, fotografiados juntos en el vestuario de la Selección argentina en el estadio Monumental.
¡Dos potencias se saludan! Lionel Messi y Charly García se pudieron conocer y saludar en el Monumental
Dos indiscutibles íconos de la cultura argentina, el futbolista Lionel Messi y el músico Charly García tuvieron un emotivo encuentro propiciado por Chiqui Tapia