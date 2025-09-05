Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
¡Dos potencias se saludan! Lionel Messi y Charly García se pudieron conocer y saludar en el Monumental

Dos indiscutibles íconos de la cultura argentina, el futbolista Lionel Messi y el músico Charly García tuvieron un emotivo encuentro propiciado por Chiqui Tapia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Para la posteridad. Charly García y Lionel Messi posaron juntos en el camarín del Monumental, tras el triunfo de la Selección argentina sobre Venezuela.

Lionel Messi y Charly García se juntaron y crearon una postal para el recuerdo. En lo que será seguramente una imagen imborrable para las retinas de los argentinos, este viernes se conocieron fotos de un encuentro entre dos ídolos indiscutidos de nuestro país: La Pulga y Charly, fotografiados juntos en el vestuario de la Selección argentina en el estadio Monumental.

Esta postal de los genios argentinos del fútbol y la música se dio en un encuentro logrado el jueves por la noche, luego del triunfo de la Scaloneta sobre Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Lionel Messi y Charly García: los planetas se alinearon y los astros se juntaron

Charly García, confeso hincha de River Plate, se dio cita en el estadio Monumental para ver a la selección de Lionel Scaloni y previamente había manifestado a su entorno su intención de conocer a Messi, que jugó su último partido oficial en el país con la camiseta argentina.

Amigos del músico que integró el duo fundacional del rock nacional con Nito Mestre -Sui Generis- y luego se hizo internacionalmente famoso con la superbanda Serú Giran, comenzaron a mover hilos y contactos para tratar de lograr el encuentro con el máximo goleador de la albiceleste y ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963958289084875228&partner=&hide_thread=false

Según medios porteños, esto llegó a oídos del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, que allanó el camino para el esperado encuentro. Este se produjo en el mismo camarín local del estadio Millonario, donde tambiém estaba el resto de los jugadores argentinos.

Tras saludarse y posar juntos, luego ambos compartieron las fotografías en sus cuentas de redes sociales, principalmente Instagram, y generaron gran revuelo por la importancia de los protagonistas y lo emotivo del momento.

"¡Qué gran placer conocerte Maestro! ¡Sos enorme @charlygarcia!", arrobó Messi al cantautor de 73 años.

También Charly hizo lo propio y posteó: "Gracias @leomessi" acompañando el texto con un corazón.

